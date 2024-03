Pedro Muñoz estalla ante las “artimañas” del Departamento Nacional

Pedro Muñoz ha estallado en contra del departamento de kenpo ante la no convocatoria para el próximo Campeonato del Mundo, que se celebrará en Turquía. Ningún deportista de la categoría senior, los cuales han sido los autores de los grandes logros de la selección española, estará presente en dicho campeonato. Por ello, la selección deja en casa al mejor deportista nacional, actual campeón de España, y el mejor deportista del pasado Campeonato del Mundo Masculino. Lo más llamativo es que los deportistas no han recibido ninguna explicación por parte del departamento, más allá de “se ha decidido así”.



“Se dice que no hay dinero y que por eso se ha decidido que solo van a ir junior y sub-21, pero luego ves que las inscripciones para algunas competiciones tienen un precio muy alto. No hay transparencia en los fondos, puede que el dinero sí sea un problema, pero porque se está malversando”, replica Muñoz. Además, la comunicación de dicha decisión se hizo a través de un grupo de Whatsapp, en el que informaron a los deportistas de su desvinculación con la selección. “No hay explicación, no tiene sentido que no vaya la senior, es la que más puntúa. Solo se va a conseguir perder el puesto de mejor selección del Mundial”, lamenta el vilagarciano.

Ninguneo y amenazas



El Departamento Nacional de Kenpo, en cuestión de dos años, cesó a cuatro seleccionadores. El último de ellos, para sustituirlo por un antigüo deportista. “El director del departamento hace la selección a su antojo. Promete a entrenadores que sus deportistas van a estar en la selección y se mete siempre en conflictos”, destaca Pedro Muñoz.



“Los deportistas se callan por miedo. A mi porque me respalda mi palmarés, pero hay otros que van más justos, y si les amenazas con no convocarlos, nadie alza la voz. Siempre utilizan este tipo de artimañas para que siempre sean pocos los descontentos”, recalca. Lo cierto, es que el propio ránking del departamento está sin actualizar, como señala Muñoz, “por intereses”.

A pesar de esta circunstancia, el vilagarciano sigue primero del ránking en diferentes modalidades. “Se utiliza a los deportistas como arma arrojadiza. El director crea y deshace grupos a su antojo, nos dice que tenemos 24 horas para decidir si estaremos disponibles. Una tarea que debería de hacer el seleccionador, Vicente Ardiles, al que también se le ha faltado al respeto”, lamenta. El miedo de los deportistas a no ser convocados es el arma que manejan para continuar con una dinámica que se arrastra desde 2017. Una situación que solo mancha la imagen del deporte español.

Promesas

Ninguno de los seis deportistas senior que llevaron a lo más alto a la selección estarán en el Campeonato del Mundo. “La única manera de revertir esta situación es que la gente tire de la manta y empiece a salir todo”, indica Muñoz. Las promesas a los entrenadores, y las amenazas a los deportistas han mantenido silenciada la situación desde 2017, pero la convocatoria para el Mundial podría acabar con esto. “Hay un descontento general. Siendo optimistas espero un nuevo departamento donde se decidan las cosas por intereses comunes”, recalca.