La peña celeste de Vilalonga prepara la restauración del escudo

La Peña Celeste de Vilalonga se encuentra preparando un acto para entregar a la nueva directiva del Villalonga FC el antiguo escudo de la entidad, desaparecido durante años.

La talla de madera, realizada sobre los años 60 por el escultor Alfonso Vilar se llevaba en la parte delantera del autobús del Villalonga. Una vez que se llevó a cabo la reforma de las instalaciones en el año 1990, el escudo desapareció. Nadie sabía nada de él y estuvo muchos años perdido, sin que nadie se pudiera imaginar que la talla se encontraría en el almacén del actual hotel Pinar.

“Los que formamos la peña fuimos directivos en 2012, y tratamos de buscarlo, pero no apareció”, cuenta José Luis Agraso, miembro de la peña y ex directivo. Más tarde, decidieron contactar con Fandiño, otro de los escultores que conocían el escudo, quién aseguró haberlo visto en alguna ocasión.

De ahí, que se descubriera su existencia en los almacenes del hotel mencionado. “Cuando todos renunciaron a la emblemática talla del Villalonga , que reflejaba la figura de un futbolista vistiendo la camiseta del “Vilalonga, C.F.” en una tarjeta con el escudo del Club. En un gesto acrobático de rematar una pelota con la cabeza, el tesón de varios miembros de la Peña Celeste, no sólo rescató la talla original, sino que, dado el lamentable estado de deterioro en el que se encontraba, preocupan que tan apreciado símbolo será restituido con el máximo decoro para su reintegración en las instalaciones deportivas del club”, cuenta Victoriano, historiador del ayuntamiento de Sanxenxo.

Una vez más, a la hora de aclarar dudas o centrarnos en hechos concretos sobre la historia del Club, tenemos que consultar el libro “VILALONGA, F.C. 50 AÑOS DE HISTORIA”, por lo que si abrimos el libro en la página 22, el autor se detiene de manera didáctica para comentar la elección de los símbolos del Club y también su representación artística.

Victoriano Otero dijo que: “Habiendo en la parroquia toda una promesa artística en el arte de la escultura como fue aquel discípulo de Asorey, ALFONSO VILAR LAMELAS -hoy uno de los escultores más importantes de Galicia-, nadie mejor que él para realizar el tallado del escudo del Club. (La edición del libro es del año 2003).

Si bien el escudo del Club estaba representado en los papeles impresos y en el sello oficial, la talla en madera se colocaría todos los domingos en el borde de los camiones que en los inicios alquilaban Francisco Vázquez -Chapirras-, Epifanio Campo y Demetrio. Vidueira, y luego los autobuses Marino, Lago, Unión...

La insignia del Club, colocada en ese lugar estratégico, permitió a los conductores policiales -en aquel entonces “Los Grises”- identificar la “carga atípica” de los camiones como el de un club deportivo, por lo que no hubo multa”, continúa detallando el mencionado libro.



“A imaxinación popular quixo ver na talla de Vilar a figura de GARRIDO –O Ferrolán-, xogador do Vilalonga, finado nun accidente laboral nunha fábrica cerámica. Dato que temos que desmentir, por canto a talla se realizou no ano 1949 e O Ferrolán faleceu no 1951. No exame dos asentos contables, constatamos que con data 10 de xullo de 1949 se pagaron cen pesetas pola tantas veces citada talla”, señala.



El 24 de agosto se celebrará un partido de fútbol en el Novo San Pedro y en los prólogos está prevista la entrega oficial de la estatua al presidente del club. Una ocasión en la que el público tendrá la oportunidad de agradecer a la peña y a los encargados de restaurar el escudo histórico.