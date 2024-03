La peña celtista Embruxo Celeste cumple siete años y lo celebra en casa

La peña Embruxo Celeste celebró en su sede ubicada en As Carolinas, en Vilagarcía de Arousa, su séptimo aniversario. Una fiesta a la que estaban invitados tanto los peñistas del club, como todos aquellos aficionados al Real Club Celta de Vigo que quisieran acercarse. Por el momento, al no cumplir todavía los diez años, el Celta no pudo enviar a nadie del club para que acudiese al aniversario, pero eso no impidió que se viviese una auténtica fiesta en la sede de la peña.

Los más pequeños durante la celebración del aniversario | Mónica Ferreirós



Multitud de celtistas se acercaron a celebrar el séptimo año de andadura de la peña, presidida por Guillermo González. Desde los más veteranos hasta los más noveles disfrutaron del picoteo y la música, pero también del fútbol, presente de fondo en las pantallas de televisión de la sede, con su gran protagonista, el Celta de Vigo. Ahora, Embruxo Celeste inicia el camino hacia su octavo año en activo con más de 180 peñistas, y numerosos aficionados en lista de espera para entrar en la peña.