‘Pereka’ se reafirma en la VII Regata do Salnés a pesar del viento cambadés

Cambados acogió la VII Regata do Salnés, escenario de la III edición de la Copa Mörling. La prueba, finalmente, se tuvo que realizar una semana más tarde de lo que estipulaba el calendario (6 de julio), debido a las condiciones climatológicas adversas, ya que el fuerte viento impedía el desarrollo normal de la prueba. Lo cierto es que el calendario de verano está siendo apretado para todos, por lo que la organización no quiso retrasar más la realización de la regata, en la que el mal tiempo dio una pequeña tregua, ya que no llovió en casi ningún momento.

Una regata más rápida de lo habitual, y en la que también hubo un sorteo de productos de entidades colaboradoras. De nuevo, la Asociación A Torre Embarcacións Tradicionais, y Culturmar, fueron los organizadores de la segunda prueba de la Copa Mörling

El viento, por su parte, fue un condicionante que los participantes supieron sobrellevar. En dicha prueba participaron 16 dornas, aunque una de ellas se despidió muy pronto, por lo que, realmente, solo 15 continuaron luchando en la totalidad del circuito. De nuevo, ‘Pereka’, de A Illa, que ya ganó las últimas dos ediciones de la Copa Mörling, volvió a triunfar y a llevar a cabo la prueba muy rápido, marcando un tiempo de 56 minutos.



Por detrás quedó la dorna ‘Fuxe’, realizando una gran actuación pero sin poder alcanzar a los líderes de la prueba. Asimismo, desde la organización han querido agradecer la participación y la expectación de la regata, teniendo en cuenta de que “se trataba de un día complicado, pero que no se podía retrasar más”. La siguiente prueba de la Copa Mörling será en O Grove.