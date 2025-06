Perú quiere dar continuidad a la plantilla que hizo Dani Abalo, contar con la cantera y mantener los entrenos matinales

Al margen de la no continuidad de Jose Luis Lemos como entrenador, el Arosa anunció ayer que David López, Perú, pasa a ser “director da secretaría técnica do primeiro equipo”, coordinando un grupo de “xente da casa” que asume las funciones que venía desempeñando el vilagarciano Dani Abalo.



Perú explica que por problemas de disponibilidad laboral rechazó el ofrecimiento del club para asumir la dirección deportiva. “Decidimos tener un grupo de gente para trabajar, en el que yo me encargaré junto al nuevo entrenador de la confección del cuerpo técnico y la plantilla, mientras que otras personas estarán pendientes de situaciones que se dan en el día a día: gestiones administrativas, desplazamientos, logística, protocolos... Cada uno tendrá su tarea asignada para que el funcionamiento sea el más óptimo posible”.



Perú explica que su intención es compaginar esta labor con la de entrenador del equipo juvenil de División de Honor, en el que estuvo las últimas tres temporadas tras ascenderlo desde Nacional, y a la vez seguir trabajando en la coordinación de la cantera.



Ayer por la tarde ya se reunió con un técnico. “Vamos a ver las opciones que hay y a partir de ahí valoraremos la que encaje mejor”. Si bien aclara que no tuvo nada que ver en la decisión de prescindir de Jose Luis Lemos, que fue quien le sustituyó en el cargo a falta de dos meses para el final de liga de Tercera REFF este año. “Tanto la no continuidad de Lemos como la de Dani (Abalo) son decisiones que ya tenían tomadas. En mi opinión Lemos hizo un buen trabajo y puso todo de su parte. Al final, por un sólo gol el equipo no se metió en el play-off”.



“Una vez que tengamos cerrado el entrenador, nos pondremos a trabajar con él”. La idea del secretario técnico es contar con la cantera. “Creo que tenemos una buena generación de juveniles a los que hay que darles la oportunidad, estamos haciendo bien las cosas en la base y creo que tiene que verse reflejado en el primer equipo”.



Además, en su opinión, apostar por la continuidad de la plantilla actual también es primordial. “Creo que hay una buena plantilla, un buen grupo, aunque el rendimiento no fue el esperado. Creo que Dani hizo un gran trabajo, hizo una muy buena plantilla y apostó por un gran cuerpo técnico, aunque los resultados no se dieron. Yo le estoy agradecido porque fue el que me dio la oportunidad de debutar en Tercera como entrenador”.



De todas formas, David López es consciente de que algún futbolista puede recibir ofertas mejores y cambiar de aires, del mismo modo que las decisiones sobre los jugadores “hay que consensuarlas con el entrenador que venga".



Perú explica que la idea es mantener los horarios de entrenamientos por la mañana, aunque eso complica la presencia de los juveniles que estén cursando sus estudios todavía en el instituto. “Los que están en la Universidad, si se gestiona con tiempo, pueden adaptar sus horarios para poder venir. Lo que ocurre es que a veces hay clases presenciales obligatorias o exámenes que dificultan que puedan estar en algún momento dado”.