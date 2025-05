La plantilla del Arosa reaparece con un peculiar comunicado

La plantilla del Arosa SC se manifestó en un comunicado oficial que salió a la luz a través de los canales oficiales del propio club. El comunicado, firmado por toda la primera plantilla, terminó desapareciendo al poco tiempo de las redes sociales del club, y es que tal y cómo han explicado, "se trató de un error en una aplicación informática sobre las redes".

Así, el comunicado no aparece con el sello de la entidad, recalcando que se trata solo de palabras de los jugadores de la primera plantilla y algún jugador juvenil.

Los jugadores comienzan señalando que, "tras el debido tiempo para reflexionar, quieren pedir disculpas a todo el arosismo por no conseguir el objetivo". "Sabemos que o final chegou antes do esperado, pero non podemos estar máis agradecidos polo apoio", continúa el comunicado.

El comunicado termina con un último párrafo que dinamita un momento de máxima tensión en la entidad arlequinada a raíz de la aparición de Abal como candidato a la presidencia. "Á Xunta Directiva presidida por Manolo Abalo, queremos agradecerlle o apoio e excelente trato que recibimos pola súa parte", dicen.

"A eles lles reiteramos o noso apoio, especialmente nestas semanas que están sendo tan duras para todos debido aos comentarios e acusacións que están chegando de fóra do club", continúan explicando. "Coa Xunta Directiva e co arosismo queremos seguir traballando polo mellor para o Arosa SC", concluyen.

Todos los jugadores de la primera plantilla firman el comunicado, por lo que entre el clima de crispación que se respira en las arcas vilagarcianas, los futbolistas parecen posicionarse del lado de la actual directiva del Arosa SC.