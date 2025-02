La plantilla del Atlético Villalonga denuncia que sufre una "precaria situación laboral"

Las jugadoras del Atlético Villalonga denuncian a través de un comunicado de la AFE que sufren una "situación laboral precaria" en el día a día en el club, a la vez que exigen unas "condiciones laborales dignas" dada la exigencia de jugar en la categoría de Segunda RFEF, tercer escalón del fútbol femenino nacional.



En un comunicado que recoge varios puntos y al que de momento la entidad todavía no dado respuesta, la plantilla denuncia irregularidades en los contratos y su cotización en cuanto al horario laboral, al verse este reducido "sin previo aviso ni consentimiento" por parte de las futbolistas, que dicen sentirse "engañadas".



En cuanto a los cobros, las jugadoras explican que no reciben las nóminas "en el tiempo legal estipulado...hay que pagar entre el 1 y el 10 de cada mes, algo que rara vez sucede". Además dicen que el club no está cumpliendo los acuerdos alcanzados con algunas jugadoras y que estas están sufriendo "impagos y retrasos en el abono de su salario",



También denuncian un "trato desigual" a las futbolistas en cuanto al tratamiento de las lesiones y que el club no dispone de las herramientas para diagnosticarlas adecuadamente. "En muchos casos es la futbolista la que tiene que buscarse la vida y abonar el coste de la prueba con el fin de acelerar el proceso de recuperación".



También reprochan a la directiva aspectos de ámbito deportivo, señalando la "poca capacidad, disciplina y profesionalidad" del exentrenador Edu González, que decidió dejar el equipo por voluntad propia hace unas semanas. Las jugadoras hablan de un período de "seis meses sin preparación táctica, sin recibir las mínimas instrucciones, ni soluciones tanto en partidos como en entrenamientos, generando un clima de crispación".

Cabe recordar que Edu González llegó al club avalado por su trayectoria como seleccionador gallego sub 12 y tras entrenar a equipos como Erizana, Atlántida Matamá, Umia o El Olivo, con el que hizo historia al ascenderlo a la máxima categoría del fútbol español en 2011, siendo el primer club gallego en conseguirlo.



La plantilla, a través de la AFE, también critica la capacidad de la actual entrenadora, Romima Dadín, al declarar que "el nivel de la categoría es demasiado elevado para ellas (las jugadoras) ante la poca calidad de preparación e intensidad", a la vez que denuncian el cambio de horario de entrenamientos, que se retrasa una hora por las tardes tras el cambio en el banquillo. Decisión adoptada "sin consultar al plantel previamente".

El cuarto punto del largo comunicado hace referencia a la "falta de recursos humanos", denunciando la falta de un segundo entrenador hasta hace unas semanas, la ausencia del preparador físico en algunas sesiones tras el cambio de horarios, la ausencia de un readaptador de lesiones y la ausencia en algunos partidos fuera de casa del propio preparador físico y del fisioterapeuta. Además critican la labor del nutricionista porque "no cumple sus funciones" y no realiza estudios y seguimiento de las jugadoras desde septiembre.

También se quejan del trato personal del club. En referencia a la persona responsable en el día a día, que "apenas responde los mensajes y llamadas de las jugadoras", y de su forma "altiva, denigrante y soberbia" que emplea cuando lo hace.

También se refieren al presidente, Enrique Rodríguez, como una persona que les "oculta cuestiones importantes, no habla con claridad y se dedicar a dar largas y responde que son temas que debe resolver la gestora", ya que desde esta temporada es el Pontevedra CF el que gestiona el equipo en colaboración con la directiva celeste.

Así las cosas, las jugadoras hablan de "situación frustrante" y "desgaste emocional" que supone que nadie en el club se responsabilice "de su mala gestión"

.

Las jugadoras también se refieren a la "nefasta organización de los viajes", denunciando en este aspecto "cambios en los itinerarios, autobuses no adecuados para largos viajes de 14 horas y comida en los desplazamientos que no está a la altura de un equipo profesional". Hablan además de "falta de recursos materiales" en el día a día y de que no se está cumpliendo la promesa del club de entrenar dos días a la semana en césped de hierba natural", superficie en la que disputan sus partidos como locales en San Pedro.

Las jugadoras esperan que todas estas condiciones laborales cambien y así se lo exigen al Atlético Villalonga y el Pontevedra, de lo contrario, advierten que tomarán "otras medidas con la finalidad de luchar por sus derechos y preservar su salud mental".