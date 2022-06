El Porto gana en los penaltis al Athletic y se lleva el trofeo

La Copa Ribadumia viaja a Oporto. El equipo infantil portugués derrotó en en la tanda de penaltis al Athletic Club tras el empate sin goles en la final ayer por la tarde en A Senra. Fue el último partido de tres días intensos, calurosos y con mucho público. No fue de todas formas el mejor, ya que apenas ocasiones. Eso sí, fue muy disputado en todas sus acciones entre jugadores que se emplearon a fondo. Hubo bastantes faltas y la igualdad fue absoluta.



Salvo un centro chut al inicio de la segunda parte del extremo izquierdo del Athletic Ilyas El Arbaqui al que respondió el portero Santiago Duarte, elegido como mejor guardameta del evento, no hubo disparos entre los tres palos. El Porto tuvo solo un acercamiento peligroso, cerca del final y en una contra, pero no llegó en área pequeña Joao Miguel.



El título se decidió en una tanda de tres penaltis. Marcaron para los portistas Guilherme, Jose Afonso y el central Martim Chelmik el tercero y decisivo. Por los bilbaínos acertaron Ilyas y Rubén Esparza, pero el primer lanzamiento de Ohian lo repelió el larguero.



El torneo entregó el trofeo de la mejor afición al equipo alicantino del SCD Intangco, el Mensajero fue el equipo más solidario, mientras que fue elegido como mejor entrenador José Manuel Reyez, del Cádiz.



En cuanto a los trofeos a futbolistas, el de mejor portero recayó en el mencionado Santiago Duarte, del Porto. El de máximo goleador en su compañero Joao Almeida, mientras que fue designado mejor jugador de esta II Copa Ribadumia Clae Viajes Infantil Danel Narbarte (Athletic Club), que llega a Lezama procedente la prolífera cantera del Antiguoko. En las semifinales los vascos derrotaron al RC Celta por 2-0 y los portugueses al RC Deportivo por 1-0. Ambos grandes gallegos aprovecharon la cita para probar jugadores. El campeón de la fase de consolación fue el equipo coruñés del Ural y el subcampeón el Fútbol Origen Andaluz.













Athletic Club 0 - 0 FC Porto Athletic: Hugo Betegon, Aimar Jorge, Ibai Barberena, Aner Rodríguez, Ismahel Saidani, Hugo Crespo, Aitor Mayo, Danel Narbarte, Oihan Encinas, Álex Torres y Sergio González. También jugaron: Jhovanny Urresti, Ilyas El Arbaqui, Egoitz Hernández, Asier Torres y Rubén Esparza.

FC Porto: Santiago Duarte, Salvador Vieira, Martim Chelmik, Jose Afonso, Bernardo Pinto, Joao Afonso, Rubén Sousa, Rodrigo Coutinho, Tiago Costa, Yoan Da Silva y Joao Frederico. También jugaron: Francisco Gomes, Duarte Lopez, Joao Almeida, Guilherme Marques y Rafael Alexandre.