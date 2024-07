El portonovés Lauti de León abandona el Celta de Vigo y ficha por el FC Andorra

Lautaro de León ya es oficialmente jugador del FC Andorra. Tras estar cedido en Cartagena y en el CD Mirandés, conjunto en el que estuvo el último tramo de la temporada, el Celta de Vigo hizo oficial el traspaso del jugador al conjunto tricolor. “Llegó el día de separar nuestros caminos tras siete años donde he aprendido muchas cosas. Siempre me he sentido representado por lo valores de Vigo y del Celta, y agradezco a todas y cada una de las personas del club por hacer que eso fuese posible”, dice el portonovés en su despedida del club que lo vio crecer.



“Quería dar las gracias a la afición y a la gente de Vigo que siempre dedicó un mensaje de ánimo o una sonrisa para que todo resultase más fácil. Gracias, de corazón, Vigo y el Celta siempre serán mi casa”, dice el delantero con respecto a la afición celeste. Ahora, Lauti comienza una nueva aventura en Andorra, con un contrato de dos temporadas, con opción de un año más.



En su corta estancia en el CD Mirandés, Lauti consiguió anotar un gol en los escasos 300 minutos que llegó a disputar con la camiseta mirandesa. Una experiencia que le sirvió para seguir creciendo como futbolista y, sobre todo, para jugar partidos, acumular minutos, y coger confianza en si mismo para poder dar el gran salto. Asimismo, en la 23/24, también estuvo cedido en el Cartagena, en el que disputó un total de 500 minutos.