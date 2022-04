El Portonovo acaba con la imbatibilidad de la potente UD Ourense

El Portonovo acabó con la racha de imbatibilidad de la UD Ourense esta temporada al imponerse ayer en Baltar merced a un gol de Diegui. Una victoria por la mínima que mete de lleno en la pelea por el ascenso al equipo de Jose Vecoña, ya que se comprime la clasificación con tres equipos empatados en la cima con 9 puntos y los arlequinados solo 4 por detrás cuando todavía quedan 24 en juego. Todo un mundo. La victoria de ayer, además de prestigiosa, reafirma el buen momento de los locales, demostrando que la derrota la pasada semana en Os Carrís fue un accidente.



No fue fácil porque la UD Ourense es un gran equipo. Lo demostró sobre toda en la primera parte cuando, con el viento a favor, metió muy atrás al Portonovo. Los visitantes dominaron en campo contrario por completo. A los locales les costaba mucho estirarse, ya que estaban completamente sometidos a una UD Ourense que trata bien y con criterio el balón. Sin embargo en un pase filtrado por Dani Abalo, Dieguito hizo un gran control de espuela y se sacó un gran remate a la escuadra. El 0-1 acentuó más si cabe el dominio de los visitantes, que tuvieron muchas llegadas en la primera parte aunque no demasiadas ocasiones claras.



Al Portonovo le tocó resistir y tras el paso por los vestuarios y al contar con el viento a favor, el equipo de Jose Vecoña se posicionó más arriba, controlando mejor el partido. La UD Ourense contiuó teniendo el balón, pero ya en su campo y no cerca del área local. Los arlequinados perdonaron el segundo en sendas acciones de Juanito y de Charli, de la misma forma que los ourensanistas también tuvieron su ocasión para llevarse un punto en un remate que se estrelló en la parte superior del larguero.



El Portonovo jugará la próxima semana en el campo del Pontellas un partido que, si lo gana, le meterá de lleno en la pelea por las dos plazas de ascenso a Tercera.