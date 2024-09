El Portonovo necesita sumar ante el Rápido de Bouzas, un duelo de “mucha intensidad”

El Portonovo de José Luis Salgueiro busca hoy, a las 17 horas, sumar su primera victoria en la campaña 2024-2025. En esta ocasión, y con dos duras derrotas a sus espaldas, los de Portonovo visitan al Rápido de Bouzas, equipo que les exigirá mucha concentración, además de no permitir un alto margen de error para los de Salgueiro. Lo cierto, es que en los últimos enfrentamientos, el Portonovo vino dejando buenas sensaciones, pero no fue capaz de materializar la multitud de ocasiones que tuvieron tanto en Redondela como en Baltar. “Los chicos trabajaron muy bien esta semana, entrenando muy fuerte porque sabemos que no va a ser un partido fácil, que será exigente, y que necesitamos sumar cuanto antes”, cuenta el técnico.



“No nos podemos permitir ningún tipo de relajación. El partido nos va a requerir mucha intensidad y concentración, y no se pueden repetir los errores de los dos últimos partidos”, resalta Salgueiro. Mantener la portería a cero será el principal objetivo para encarar el partido hacia el lado visitante, pero para ello, los futbolistas deberán dar lo mejor de si sobre el césped del Baltasar Pujales.



En cuanto a la plantilla, el conjunto de Salgueiro no presenta grandes novedades con respecto a la pasada jornada, ya que solamente entrará Moha en el lugar de Ocho, pero el resto de futbolistas que se desplazarán para medirse al Rápido de Bouzas serán los mismos que ya mostró Salgueiro durante las dos primeras jornadas de la nueva Preferente Futgal.