Portonovo, Villalonga y Céltiga avanzan en Copa

Portonovo, Céltiga y Villalonga avanzan en la II Copa Rías Baixas, que aprovechó el parón liguero de este fin de semana para disputar gran parte de las eliminatorias de 1/16 de final.



El actual campeón, el Portonovo, se impuso 3-5 en el campo de A Gándara al Cesantes en un partido en el que se puso 0-3 muy rápido, con los goles de Pabli, Hugo y Migui, pero en el que vio como su rival apretaba el marcador al inicio de la segunda parte con dos tantos en apenas cinco minutos. El equipo de David Eirín no dio opción a la sorpresa y Pichi hizo el 2-4. Aunque los locales marcaron a falta de diez minutos, Diego cerró la puerta a la posibilidad de que hubiera penaltis con el quinto en el noventa. En la siguiente ronda los arlequinados visitarán al Atlético Cuntis.



Más problemas tuvo el Céltiga para apear al Vea, que se adelantó por dos veces en el marcador. Respondió el pichichi isleño, Fernando Lezcano, en ambas ocasiones y el partido acabó 2-2, por lo que se decidió en la tanda de penaltis, donde los de Luis Carro estuvieron más acertados, por lo que en octavos visitarán a un Puente Arnelas que apeó al Sport Team Estrada con los tantos de Miguel Castro y Pedro Baña (2-1).

El Villalonga pasó el rodillo en el campo del Terra de Montes y se impuso por 0-4 con goles de Víctor Prieto, Álex Rey, Rachu y César Fontán. En la siguiente ronda se medirá en el derbi en Baltar de Arriba a un Sanxenxo que ganó al Campo Lameiro con un gol de Iván Mallo (1-0).



El Cordeiro se metió en octavos al elimar al Caldas (2-1). El Umia superó al Vilagarcía 1-2 en Berdón con un doblete de Álex Guillán y en octavos visitará al Cotobade.



Mientras que se quedaron por el camino el Amanecer, que perdió 3-1 en Marín, y desde la tanda de penaltis el Deiro, tras empatar 2-2 con el Soutomairo (9-10 en una larga tanda), y el Moraña, que empató 1-1 con el Cotobade. Quedan pendientes las eliminatorias Monteporreiro vs Cambados (16 de abril), Ponte Caldelas vs Ribadumia (17 de abril) y Laro vs San Adrián (3 de abril).