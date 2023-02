Portonovo vs Villalonga y Céltiga vs Umia, tarde de derbis en Preferente

Domingo de derbis en la 22ª jornada de liga de Preferente Sur. A las 16:30 horas en Baltar se enfrentan Portonovo (9º con 29 puntos) y Villalonga (14º con 25 puntos) en el clásico del Concello de Sanxenxo. Ya con el ascenso inalcanzable, los dos equipos necesitan puntuar para no pasar apuros. En los locales el técnico David Eirín dispone de todos sus jugadores disponibles, aunque reconoce que "hay gente que vienen de lesiones y no están para todo el partido". En los visitantes Ricardo Fernández tiene bastantes bajas. Se pierden el derbi Nico, Álex Barbeito, Wachi, César, Brian, Bisti, Eloy y Quintela. Los dos equipos intensifican la búsqueda de fichajes, sobre todo los celestes, ya que en el mercado invernal abandonaron el equipo Joni, Álvaro y Antón.

"Creo que va a ser muy igualado, muy competido, con dos equipos que van a querer proponer con balón y el que menos errores cometa, seguramente estará más cerca de llevarse los 3 puntos", explica el entrenador local, que a la hora de analizar al Villalonga destaca que "es muy completo, tiene jugadores de mucha calidad individual sobre todo por dentro, tiene gente que también corre muy bien espacios y gente determinante en área". El césped de Baltar ha mejorado y se podrá ver un buen espectáculo.

Ricardo Fernández prevé un derbi "muy complicado ante un gran rival. Nos van exigir estar a nuestro mejor nivel tanto defensivo como ofensivo".

En el Salvador Otero a partir de las 17 horas el Céltiga (10º con 28 puntos) recibe al Umia (17º con 21 puntos) en el otro derbi. La necesidad marca a los visitantes, que llevan tres derrotas seguidas. En los locales son bajas Pablo Pillado, Josiño y Ameneiro. El juvenil Migui entra en convocatoria. Luis Carro quiere que su equipo recupera el nivel con el balón, aunque reconoce que la baja de Pillado influye en la fluidez. "El Umia es un muy buen rival, muy dinámico y con futbolistas determinantes de mediocampo hacia adelante", dice el técnico local.

Céltiga y Umia se ven las caras esta tarde en el campo Salvador Otero Mónica Ferreirós



En el Umia Sergio Martín no puede contar con Cata, sancionado, y además "mucha gente no ha podido entrenar", como Diego, Antón y Oski, por lo que están prácticamente descartados. "El Céltiga es muy fuerte en su campo, es muy sólido y agresivo, con mucha velocidad y pegada arriba". Las opciones del Umia pasan "por no conceder". El técnico visitante pide contundencia en área propia y quiere llegar con opciones a la última media hora, consciente de que ambos equipos tienen bajas. Martín insiste en la necesidad de "no hacer regalos" porque sabe que su equipo con balón puede hacerlo bien esta tarde.

A las 17 horas en A Senra el Ribadumia (4º con 32 puntos) recibe al Beluso (8º con 30 puntos). Baptiste vuelve a contar con bastantes bajas por diferentes motivos. "Estamos en un bache en ese sentido", explica. "Queremos cambiar la dinámica para no descolgarnos más de los de arriba, sobre todo ahora que estamos teniendo muchos problemas de bajas". El técnico local espera a un Beluso "en línea ascendente".

A las 16:30 horas en el campo de O Carrís el CJ Cambados (12º con 28 puntos) visita al líder Barbadás (46 puntos) con el difícil reto de plantar cara a un rival que va lanzado hacia Tercera RFEF. Los ourensanos llevan ocho victorias seguidas. Están en modo imparable. Manu, Puyi y Baulde, por lesión, son bajas en los visitantes. "El Barbadás es un equipo muy sólido, concede muy poco a lo rivales haciéndose fuerte desde la defensa", explica Pénjamo. "Son muy agresivos en los duelos, tenemos que igualar ese nivel de agresividad. También será importante estar concentrados en todo momento ya que sus reinicios de juego suelen ser rápidos, buscando a jugadores alejados y atacando espaldas de última línea, jugando hacia delante continuamente".

Por último, a las 16 horas en el campo de O Buelo, el Moraña (18º con 20 puntos) recibe al Verín (15º con 24 puntos) con el objetivo de romper la mala racha de cuatro derrotas seguidas que arrastra. Los ourensanos, confeccionados para luchar por ascender, están metidos de lleno en la pelea por la permanencia.