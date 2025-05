A posible chegada dun inversor ao Portonovo marca hoxe a súa asemblea

Os socios do Portonovo están convocados a unha asemblea extraordinaria que se celebra hoxe sábado a partir das 11.30 horas en primeira convocatoria, e ás 12 horas en segunda. Os dous únicos asuntos a tratar son a presentación de novas candidaturas á xunta directiva e os rogos e preguntas. En principio espérase que continúe en grupo de quince persoas que tomou as rendas do clube como xestora a metade de tempada tras a dimisión de Valentín Martínez.



Este grupo realizou un gran traballo os últimos meses e espertou o interese dalgún inersor relacionado co fútbol que quere apostar por apoialos para impulsar o crecemento do clube.



Nos últimas días son moitos os rumores que apuntan nesta dirección en Baltar, aínda que se espera que sexa hoxe na asemblea cando os socios coñezan o proxecto en caso de continuidade do actual grupo que tivo ata este momento a Óscar Conde como cabeza visible.



Onte o Arosa tamén anunciou un cambio de data na súa asemblea ordinaria, que en principo estaba prevista para o vindeiro venres día 23. O clube celebrará finalmente a reunión o domingo 25 de maio ás 11:30 horas en primeira convocatoria e ás 12 en segunda convocatoria na aula de conferencias do Recinto Ferial de Fexdega. A directiva explica que o cambio de data “débese ás dificultades para atopar un lugar para acoller o evento na data anteriormente anunciada”. O club agradece a comprensión e pide desculpas polas posibles molestias ocasionadas.