A prolongar el estado de gracia

El Arosa recibe esta tarde en A Lomba al Gran Peña (17 horas) con el reto de lograr su sexta victoria seguida y alargar su extraordinaria racha. Míchel Alonso dispone de toda la plantilla, incluyendo a un Romay que fue padre esta misma semana. Duque es la única baja en los locales.



Después de sumar 25 de los últimos 27 puntos en juego, el Arosa escapa de la autocomplacencia. “El equipo está mentalizado, sabe que tenemos que seguir porque aún no hicimos nada. Tenemos el reto de seguir ganando, por lo que exceso de confianza no va a haber”, asegura un Míchel Alonso que alerta del peligro del equipo vigués. “El Gran Peña es un equipo muy joven. Lo conocía poco. La clasificación ya dice que no es lo que la gente pensaba al principio. Es un equipo con buenos jugadores, bien organizado y tiene muchos puntos. Va a venir con confianza, lo que los hace más peligrosos”.



"Estamos muy bien"

Los vigueses se presentan en A Lomba con mucho que ganar y poco que perder, ubicados en la séptima plaza con 20 puntos, 5 menos que los locales. Pero el Arosa atraviesa por un gran momento. “Estamos con confianza, las cosas están saliendo bien”, reconoce Alonso. “Creo que estamos muy bien. El equipo lo sabe y eso no nos va a llevar a relajarnos. Sabemos cual es el camino y a nadie le da miedo seguir ganando”.



El papel de Javi Rey

Preguntado por la relevancia que está alcanzando Javi Rey en el equipo, Míchel reconoce que “es un jugador importante”, pero “como lo son el resto”. El ferrolano destaca del pivote de Combarro que “nos aporta en cuestión de experiencia”, a la vez que explica que “hubo un tramo al principio que no estuvo, intenté cuidarlo para que estuviera bien cuando apareciera”. Pero recalca que “todos son importantes” y recuerda que “de toda esta racha el partido más importante fue el de Vilalba, que fue un punto de inflexión y Javi no estaba en el equipo de inicio”.



"Todos son importantes"

El técnico ferrolano es consciente de que la clave de la buena marcha no se puede personalizar en un jugador o varios, ni siquiera en los once que saltan al campo de inicio. Míchel habló ayer en la rueda de prensa previa al partido del papel que desempeñan todos en el día a día. “Una parte importante de lo que se ve en el campo es gracias a los que no se ven, que están apretando y entrenan bien. No estamos repitiendo alineaciones. El objetivo no es tener un once tipo. Somos conscientes de que todos son importantes. Están teniendo su momento y los que no lo están teniendo, lo van a tener”.



"Tan visitantes como los que nos visitan"

Ha pasado casi un mes desde el último partido del Arosa en A Lomba, un terreno de juego con el que al equipo de Míchel Alonso le cuesta familiarizarse. “No sabemos como está el campo hasta el día del partido porque no lo usamos nunca para entrenar. Somos tan visitantes como los que nos visitan. Es la realidad que toca aquí”, dice con resignación el técnico.



La comunión con la afición

Donde se sienten siempre locales los jugadores y técnicos, jueguen en Vilagarcía o no, es en la grada. Míchel pone en valor a la afición del Arosa, reconociendo que su apoyo “no es lo habitual” en la quinta categoría del fútbol español. “Al principio ellos arrastraron de nosotros, ahora el equipo también está dando motivos para que la gente nos acompañe”. Míchel Alonso siente la adherencia que existe y le da mucho valor. “Estamos todos muy cercanos. La sensación es que somos todos uno y eso nos puede dar mucho. Se agradece muchísimo que estén ahí, sobre todo en los malos momentos. La comunión es total, todos los estamentos del club estamos unidos y eso sólo nos puede llevar a algo bueno”.