Punto y seguido para un Arosa que agota la paciencia de su afición en un campo indigno

El Arosa añade una jornada más sin ganar, la sexta seguida, al empatar en A Lomba 1-1 ante el Racing Vilalbés en un partido que tuvo dos partes diferentes. Los locales se adelantaron en la primera con un golazo de Hugo Villaverde, que además envió un balón al poste. Y perdonaron otras dos ocasiones claras por medio de Duque y Martín Diz. La segunda parte fue claramente del Vilalbés, que impuso su poderío físico en un campo lamentable, en el que el Arosa no jugaba desde hace más de un mes y se lo encontró incluso peor que entonces. Cadra empató a la salida de un córner con los locales agotados y sin reacción. Esta llegó muy tarde, sin tiempo para intentar cambiar una dinámica que se alarga y parece no tener punto de inflexión. De ahí la resignación y el descontento que mostró el público desde la grada.

Rivera cae en una acción de la segunda parte en la banda / Mónica Ferreirós



Sobre un terreno de juego en estado pésimo y muy descuidado, con zonas encharcadas, otras de barro y muchas blandas y resbaladizas, el partido fue tan físico como se esperaba. En los locales la novedad fue el regreso al once de Javi Rey en el centro del campo, junto a Romay y un Hugo Villaverde que empezó muy enchufado al partido. Tanto, que a los cuatro minutos dejó en el mano a mano a Duque, previa descarga de cara de Rivera, ante el meta Santomé. El coruñés, entrando en carrera por el carril del siete, no definió bien y Santomé salvó la clara ocasión.



El Vilalbés, con el exarlequinado Borja Míguez peleando cada balón dividido en punta, tuvo dificultades para ganar en el cuerpo a cuerpo a los locales, que salieron dispuestos a no hacer concesiones ni ser blandos en los duelos. No hubo demasiadas llegadas con peligro del equipo chairego en el primer tiempo. Una de las mejores fue antes del 1-0. En una pared entre Cañi y Jose Varela en la derecha, con centro pasado que acabó rematando fuera en el vértice del área grande David García.



A los diez minutos el Arosa hizo diana. Esta vez fue Duque el que dejó de pecho para la entrada por el centro de Hugo Villaverde, que se llevó el balón en conducción sin que ningún rival lo pudiese detener y ante la salida de Santomé definió con una vaselina con la izquierda arriba. Un golazo de mucha clase.

Jóvenes aficionados muestran el álbum de cromos que una temporada más ha sacado a la venta el club / Mónica Ferreirós



El gol dio confianza al Arosa, que ya había hecho lo más difícil y muy pronto. Los locales pudieron hacer el segundo cuatro minutos después. En una transición por banda que comenzó Romay con pase a Martín Díz, punzante. El pase al área del vilagarciano generó mucho peligro. Santomé no llegó a atrapar y Hugo Villaverde, de espaldas y de tacón en otro gran recurso técnico, envió el balón al poste.



El Vilalbés pasó a llevar más la inciativa, golpeando largo y peleando segundos balones. El Arosa defendió bien y mantuvo el tipo sobre un terreno de juego cada vez más levantado. Los locales fueron los que siguieron teniendo las mejores ocasiones para marcar en el primer período. Rivera lo intentó con un tímido disparo desde fuera del área que atrapó Santomé sin dificultades. Pero la realmente clara llegó en una transición en el 34. Duque ganó un balón en el barro, Hugo Villaverde llevó el tres contra dos y pasó a Rivera, que a su vez dejó para un Martín Diz que entrando en área por la izquierda remató abajo con la derecha. El balón se perdió rozando el palo abajo mientras en la grada ya se cantaba gol.

Martín y Jose Varela luchan por el balón en una acción de la segunda parte / Mónica Ferreirós

Triple cambio visitante

Alberto López, técnico visitante, hizo un triple cambio en el descanso, para dotar de nueva energía a su equipo, que salió dispuesto a empujar, echando a los locales hacia su campo, obligándoles a defender centros al área. El Vilalbés apretaba en campo contrario cada vez que recuperaba el Arosa, por lo que los locales tenían que quitárselo de encima y no podían hacer transición. Antes de la hora de juego y viendo que su equipo seguía sin hincarle el diente al Arosa, el técnico visitante retiró a Cañi, su máximo goleador, para dar entrada a Anthony.

Alberto López fue mejorando a su equipo con los cambios en un campo muy exigente en lo físico / Mónica Ferreirós



En el 62, arrancó Martín Diz por la izquierda dejando atrás a Cadra y haciendo un caño en área, pero no pudo armar el disparo, ya demasiado cansado.



El primer cambio de Míchel Alonso llegó en el 65, con la entrada en banda derecha de Torrado por Duque. La resistencia del Arosa se desvaneció en dos córners. En el primero, tras una segunda acción al área, el Vilalbés tuvo una triple ocasión clarísima tras una salida en falso de Vila hasta la frontal. El balón fue al larguero por parte de Egdar, en el rechace salvó Tapha bajo palos el disparo con todo a favor de Anthony y el tercer remate, de Cadra, lo envió Vila a córner en un paradón. En el saque de esquina el balón fue pasado y marcó libre de marca el central Cadra con su remate de cabeza abajo.

Luis Castro corta el balón ante la presencia de Jose Varela / Mónica Ferreirós

Los visitantes agotaron los cambios en el 71, con la entrada de Javi Rey por Borja Míguez. El Vilalbés no se conformó con el empate y siguió jugando en campo contrario, con un Arosa cansado que sólo se estiraba a la contra con pocos efectivos y sin reaccionar desde el banquillo. Mientras el público empezaba a mostrar su descontento desde la grada, con pitos. A falta de menos de diez minutos para el final llegaron al fin los cambios locales. Se fueron Rivera, Javi Rey y Hugo Villaverde y entraron Noel, Óscar Varela y Javi Pereira. Un centro de Torrado con remate de cabeza bombeado de Pereira que dio más problemas de lo previsible a Santomé fue el primer remate local a puerta en la segunda parte, en el minuto 86. Con los cambios el partido varió y fue el Arosa el que pasó a estar más cerca del gol, pero la precipitación al jugar contra el cronómetro fue un adversario añadido.

Al final, empate que deja al Arosa anclado en el quinto puesto, mirando más a los que vienen por detrás que a los de arriba. Y resignación y enfado de su afición, que ha visto ganar a su equipo en casa sólo dos veces tras nueve partidos.

Mónica Ferreirós

Ficha técnica:

Arosa SC: Álex Vila; Mario García, Tapha Kanteh, Samu Santos, Luis Castro; Javi Rey (Óscar Varela, min. 84), Romay, Hugo Villaverde (Noel, min. 84); Duque (Carlos Torrado, min. 65), Rivera (Javi Pereira, min. 84), Martín Diz (Bouzada, min. 87).

Racing Vilalbés: Santomé; Diego López (Cadra, min. 46)), Martín Da Lama, Edgar, Buyo (Barroso, min., 46); Make, David García (Javi Varela, min. 46); José Varela, Cañi (Anthony, min. 58), Vicente Scheneider; Borja Míguez (Javi Rey, min. 71).

Goles: 1-0 Hugo Villaverde (min. 10); 1-1 Cadra (min. 68).

Árbitro: Represas Rodríguez (Coruña). Amarilla a Javi Pereira por los locales y Cañi, Da Lama y Vicente Scheneider por los visitantes.

Míchel Alonso: "Cuando no aprovechas las ocasiones contra un rival importante suelen pasar estas cosas"

“Queríamos ganar. Era un partido complicado y tuvo un tiempo para cada equipo. Pienso que fuimos más superiores nosotros en el primer tiempo que ellos en el segundo", explicó Míchel Alonso al final del partido.



"En la primera parte tuvimos opciones claras para irnos con una ventaja incluso abultada. No lo aprovechamos y cuando no aprovechas las ocasiones contra un rival importante suelen pasar estas cosas”, dijo el ferrolano. “Su gol fue una acción a balón parado después de otra acción. Estaban jugando más en nuestro campo, pero no había peligro real. El campo estaba complicado para poder jugar, pero tuvimos opciones suficientes para matar el partido y les dimos vida”.

Míchel Alonso sigue desde la banda el partido de esta tarde ante el Villabés / Mónica Ferreirós

El técnico local explicó que “hicimos cambios para buscar cosas en un momento en el que estábamos peor. Se trataba de refrescar y encontrar gente que pudiese aportar”. Míchel dijo que el “campo ya estaba mal antes de empezar y eso dificulta a los dos equipos".

El entrenador, después de seis jornadas seguidas sin ganar, concluyó su análisis diciendo que "ahora toca analizar todo lo que sucedió y pensar en el próximo partido”.