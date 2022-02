​Quinta victoria seguida del Portonovo, debut de Piscis en el Céltiga con empate y derrota del Villalonga contra el líder

El miércoles por la noche se disputaron tres partidos aplazados de Preferente Sur con representación saliniense y resultados dispares. Jose Luis Uhía "Piscis" debutó al frente del Céltiga con un empate que supo a poco ante el Pontevedra B en Meis. Y es que los isleños fueron capaces de adelantarse por dos veces en el marcador en la segunda parte y acabaron encajando el 2-2 definitivo en el último minuto del encuentro. Pablo Arnosi en propia puerta puso el 0-1 para los visitantes, pero el último cuarto de hora de partido fue trepidante. Jaichenko empató en el 77 y al minuto siguiente Iago Davila volvió a poner en ventaja a los isleños. Sin embargo en el minuto 89 el Céltiga encajó de nuevo, un tanto de Antón Guisande que evitó el debut con victoria de Piscis. El resultado aprieta más si cabe la pelea por las plazas del segundo al quinto puesto, mientras el Céltiga ya piensa en el derbi que jugará el domingo por la mañana en A Bouza con el Umia.







Pontevedra 2-2 Céltiga

Ficha técnica





Pontevedra B: Iván Comesaña, Foci (Abel, min. 86), Álex Lima, Pablo Arnosi, David Veiga (Fabio, min. 76), Mario, Jaichenko, Rachu, Tiko (Toño Otero, min. 71), Samu Vilariño y Antón Guisande.





Céltiga: Sergio, Josiño, Carlos Besada, Mou, Gregor, Nico, Javi, Pablo González, Pablo Pillado (Yago Ameneiro, min. 73), Iago Davila y Samu Puime (Lezcano, min. 46).





Goles: 0-1 Arnosi, en p.p. (min. 56); 1-1 Jaichenko (min. 77); 1-2 Iago Davila (min. 78); 2-2 Antón Guisande (min. 89).





Árbitro: Refojo Ferreiros, asistido por Martínez Santos y Busto Mouriño. Mostró amarilla a Samu Vilariño por los locales, y a Yago Ameneiro y Mou por los visitantes.





Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 14 del grupo de Preferente Sur 2A disputado en el Municipal de Meis.





El Villalonga encajó en A Madroa ante el líder Gran Peña - Celta C su tercera derrota consecutiva al perder 3-1 en un polémico partido. El equipo de Ricardo Fernández, con bajas significativas en el centro de la zaga al no poder contar con Nico, Barbeito ni Carlos, tuvo que adaptar a Manu y a Wachi a las posiciones de centrales. Pese a eso, el Villalonga estuvo bien en la primera parte, que fue igualada, pero los locales se adelantaron en una acción muy protestada por los celestes, que reclaman fuera de juego "muy claro". En la segunda parte, más polémica. Los visitantes reclamaron un penalti que consideran "muy claro", también, pero el árbitro no lo vio así. De lo que pudo ser el 1-1 se pasó al 2-0 en una contra bien ejecutada por el líder. A partir de ahí el Gran Peña se echó atrás y buscó las transiciones, logrando un tercer tanto de rebote. El único tanto de los visitantes llegó ya al final, sin tiempo para remontar. "Parece que tenemos todo en contra en estos momentos, estamos en una dinámica en la que nos sale todo al revés y tenemos que intentar cambiarla cuanto antes", explica Ricardo Fernández.





Gran Peña - Celta C 3-1 Villalonga

Ficha técnica





Gran Peña: Andrés, Pacheco (Jorge Guimeráns, min. 65), Rubén Figueiras (Iago Portas, min. 75), Gael, Pedro, Jú, Álex Fernández (Rubén Carrera, min. 69), Mario Cantero (Álex Durán, min. 84), Darío, Óscar Gil y Hugo (Pedro Pablo, min. 75).





Villalonga: Rodri (Jose Rey, min. 75), Charles (Héctor, min. 57), Eloy (Álex Abal, min. 70), Joni, Gabri, Manu, Brian, Javichu, Wachi, Michael y Marcos Blanco (Álex Fernández, min. 69).





Goles: 1-0 Óscar Gil (min. 26); 2-0 Álex Fernández (min. 58); 3-0 Hugo (min. 69); 3-1 Héctor (min. 90).





Árbitro: Rodríguez Delgado, asistido por Novás Benavides y Sierra Fernández. Mostró amarilla al local Rubén Figueira y a los visitantes Manu, Gabri, Héctor, Álex Abal y Wachi.





Incidencias: Partido de la jornada 13 de Preferente Sur del grupo 2A disputado en A Madroa.





El Portonovo consiguió en Beluso su quinta victoria consecutiva al imponerse por 0-2. Continúa el "efecto Dani Abalo". Desde que el vilagarciano llegó al equipo, los arlequinados cuentan todos sus partidos por victorias. La de ayer fue de pico y pala en el pequeño campo de As Laxes. Y es que el partido fue bastante igualado, sobre todo en la primera parte, en la que el Beluso de inicio demostró estar más adaptado a las dimensiones de su campo. Incluso estrelló un disparo lejano en el larguero. El Portonovo comenzó a estirarse y generar peligro en los minutos que precedieron al descanso y dio el primer zarpazo al inicio de la segunda parte con el 0-1. En una acción con pared entre Dieguito y Hugo, que finalizó Abra en gol. Solo unos minutos después el Beluso se quedó con diez. Pero con marcador a favor y superioridad numérica el Portonovo no estuvo bien, perdió el control del juego y le faltó calma para mantener el balón. El Beluso se echó hacia arriba, aunque a nivel defensivo los arlequinados apenas concedieron. En una contra Juanito sentenció el partido con el 0-2. Ya al final, Iván Renda cometió un penalti que lanzó Hugo y detuvo Isra. "Estuvimos mal, no nos crearon nada salvo el penalti ya al final, pero no nos duró nada el balón", explica el técnico José Vecoña. "Si queremos acabar entre los seis primeros tenemos que ganar por lo menos cuatro de los seis partidos que restan", dice. El domingo al Portonovo le espera otra final ante el Valladares en Baltar.





Beluso 0-2 Portonovo

Ficha técnica





Beluso: Jorge, Darío, Martín, Isma, Hugo, Jacobo (Andrés, min. 86), Manu Campelo, Marcos, Manu Piñeiro (Dieguito, min. 61), David y Manufre (Yoel, min. 77).





Portonovo: Isra, Iván Renda, Hugo Soto (Juanito, min. 75), Marcos, Diego Martín, Charli, Fran Matos, Pablo Rodríguez (Eloy, min. 90), Abra (Adrián Dios, min. 89), Dani Abalo (Mateo, min. 89) y Santi.

Goles: 0-1 Abra (min. 50); 0-2 Juanito (min. 85).





Árbitro: Mazaira Rodríguez. Asistido por Fernández Otero y Vázquez Alvárez. Expulsó al local Darío con doble amarilla en el minuto 52. Mostró amarilla a los locales Martín, Hugo y Andrés, y al visitante Adrián Dios.





Incidencias: Partido de la jornada 13 de Preferente Sur del grupo 2A disputado en el campo de As Laxes.