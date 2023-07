Rafa Benítez: “Es un orgullo ser el entrenador del Centenario del Celta”

El laureado Rafa Benítez aseguró este lunes, durante su presentación como nuevo entrenador del Celta, que la posibilidad de dirigir al equipo gallego la temporada de su Centenario ha sido uno de los motivos por los que aceptó el reto que le propuso Luis Campos.



“Para mí es un orgullo ser el entrenador del Centenario. Fue bastante fácil convencerme porque cuando Luis me presentó el proyecto era lo que estaba buscando. No vengo a dar lecciones de nada, vengo a que el club sea un poco mejor”, declaró durante la rueda de prensa.



El preparador madrileño entiende que el Celta tiene “un buen equipo” para crecer juntos, y mostró su deseo de que el internacional sub21 Gabri Veiga, al que siguen los grandes del fútbol europeo, continúe en la plantilla la próxima temporada.



“Gabri es un jugador importante para este club, que viene de abajo con lo positivo que eso supone. Estoy encantado de que siguiese con nosotros muchos años. Yo cuento con él, pero nadie sabe qué pasará en el futuro”, avanzó.



Benítez, que firma tres temporadas con la entidad gallega, reconoció que le gusta “el equilibrio dentro y fuera del campo”, y eludió marcarse un objetivo a largo plazo.



“Como equipo y como club queremos crecer, pero los fichajes no pueden estar aquí ya. Vamos a fichar un número de jugadores suficiente para que el equipo crezca y no suframos, pero ahora no puedo decir cuántos”, comentó el preparador, quien dejó claro que no ha venido al Celta “por dinero” porque rechazó “muchas” ofertas superiores económicamente.