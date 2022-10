Rápido de Bouzas, primer aspirante al ascenso en visitar A Lomba

El Arosa recibe mañana en A Lomba al Rápido de Bouzas (20 horas). Llega el primer rival directo por el ascenso a Vilagarcía. Lo hace con 7 puntos en su casillero, 6 menos que los locales, ya que empató cuatro de sus siete encuentros.



Al frente del equipo vigués está el madrileño Chema Rico, que llegó este verano para ascender a Segunda RFEF. “Cuando se pusieron en contacto conmigo en junio, me presentaron un proyecto ambicioso, dentro de un contexto de un club con mucha tradición y conocido fuera de Galicia”, explica el entrenador del Bouzas, que tiene una dilatada trayectoria en clubes como Atlético de Madrid, donde estuvo siete años en la cantera y dirección deportiva, o Leganés, con cuyo primer equipo jugó un play-off de ascenso a Segunda A. “Para mí a nivel personal y profesional es muy atractivo entrenar también en esta zona de España”.



Al Bouzas también llegaron este verano jugadores contrastados como el portero Brais Pereiro (Bergantiños), Naveira (Arenteiro), Joel Armengol (Lucena), Yago Pérez (Alondras), Torralbo (Villarrubia) o el ex arosista Diego Diz. El calendario de los boucenses en estos dos primeros meses ha sido exigente, con duelos ante la UD Ourense, Somozas, Vilalbés, Barco y Fabril. Algo que para su técnico ha sido bueno. “Es una ventaja que nos ha dado el calendario. Jugar al principio de liga con los que supuestamente van a estar peleando por esos puestos de play-off es algo que nos ha exigido desde el principio y hace que cada partido tengamos que ser mejores y que tengamos que crecer rápido. Estamos satisfechos en cierto modo con los resultados al ser rivales directos, aunque nos queda la espina que en los dos partidos de casa desaprovechamos muchas ocasiones”. En el último duelo ante el Fabril (0-0) los vigueses incluso fallaron un penalti.



Rico está bastante satisfecho con las sensaciones que le está dejando su equipo. “Estamos adaptándonos a la competición. Poco a poco vamos conjugando tanto jugadores como cuerpo técnico lo que queremos, y lo vamos llevando a la práctica”.



El Rápido de Bouzas tiene “todas” las referencias del Arosa. “Como ellos las tendrán de nosotros porque vivimos en un mundo globalizado donde la información de equipos y jugadores la manejamos todos los equipos, por lo que las sorpresas son mínimas y al final son los propios protagonistas los que deciden lo que ocurre en el partido”. El entrenador del Rápido destaca sobre los arlequinados “su solidez defensiva, sobre todo. Encaja pocos goles e indudablemente tiene mucha calidad en sus futbolistas y es muy peligroso adelante. Es un equipo muy completo, quizá el más completo de la categoría”



El Rápido de Bouzas tiene “a casi todo el mundo disponible” y habla que además del buen estado físico el equipo “lo más importante es el estado mental, estamos con bastante ánimo reforzado. Es muy motivante sacar algo positivo en casa del líder y máximo favorito de la categoría”.



Si el Arosa saca el partido adelante dejaría al Bouzas a 9 puntos. “Esto es muy largo, nosotros hemos tenido empates ante rivales difíciles, unos resultados que posiblemente valoremos más adelante. Es cierto que tienen una ventaja de seis puntos pero su calendario ha sido diferente. Además ellos parten con la obligación de ser primeros, nosotros no tenemos esa obligación. Tenemos la ilusión de pelear por los puestos de play-off y es un camino largo que estamos disfrutando. Los resultados que estamos teniendo son parte del proceso, que está siendo gratificante”, explica Chema Rico.









Abel sigue de baja





El Arosa no podrá contar el sábado con Abel Suárez, ya que el centrocampista canario todavía se está recuperando de la entrada que sufrió en último partido en A Lomba. Ya le retiraron los ocho puntos de sutura en el tobillo, pero tiene inflamada la zona y sigue convalenciente. Campillo será la otra baja en el equipo de Luisito, que hoy realiza la última sesión de entrenamiento en Vilaxoán previa al partido.