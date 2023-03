Las remotas opciones del Cortegada pasan por ganar al Miralvalle, que es segundo

El Mariscos Antón Cortegada recibe esta sábado a las 19:30 horas en Fontecarmoa al conjunto extremeño del Hierros Díaz Miralvalle, segundo clasificado con 16 victorias y 5 derrotas que está peleando por el primer puesto por el Tirso Incentro cántabro. Con la salvación matemática asegurada y ubicado en el octava plaza con dos derrotas más que el cuarto clasificado a falta de tres partidos, el equipo de Javi Nogueira quiere apurar sus opciones, remotas, de colarse en puestos de fase de ascenso. Las cuentas solo pasan por hacer pleno de victorias y que favorezcan resultados de terceros.

La humedad en la pista de Fontecarmoa preocupa al técnico vilagarciano de cara al partido, ya que las condiciones serán parecidas a las del jueves, que no permitieron entrenar con normalidad al equipo. Nogueira sigue sin poder contar con la lesionada Sara Gómez. Sobre el rival reconoce que “es el equipo que más me gusta por como juega, muy dinámico y con la mejor anotadora de la liga”. Se trata de la ex el Maristas Amy Griffin, que promedia casi 17 puntos por partido.

“Juegan muy alegres en ataque, aunque no tienen grandes tiradoras, y es de los equipos que más anotan en liga”, advierte Nogueira sobre las extremeñas. El Cortegada se aferra a sus opciones de seguir peleando por la cuarta plaza. “Mientras hay liga hay esperanza, todo pasa por ganar porque creo que podríamos entrar en las dos últimas jornadas con opciones. Ahora no tenemos presión y eso espero que juegue a nuestro favor. A las jugadoras las veo mucho más tranquilas y eso es bueno”, dice el entrenador del Cortegada antes de este antepenúltimo partido de la fase regular.