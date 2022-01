Los reyes de Preferente en el fútbol arousano visten de celeste

El Villalonga se impuso al Beluso en San Pedro 2-1 en el primer partido del año del fútbol arousano. Una victoria en duelo aplazado que sitúa al equipo de Ricardo Fernández líder de su grupo de Preferente.



El Villalonga en la primera parte fue un martillo pilón. Con jugadores de jerarquía por línea, como Carlos en defensa, Manu en el centro del campo y Marcos Blanco arriba. El Beluso resistió los primeros diez minutos, tratando de defender con cinco atrás. A partir de entonces el nuevo líder empezó a carburar, llevando siempre el balón por fuera, tanto con pase corto como largo. Al cuarto de hora avisó con un cabezazo de Carlos que repelió el larguero. Y los 20 minutos asestó el primer guantazo a su rival. Un golazo. Inició la acción Manu, con un buen al espacio sobre Marcos Blanco, cuyo movilidad trajo en jaque a los centrales visitantes. El delantero local la puso al borde del área bombeada y el joven Álex la bajó del cielo con un toque sutil sobre la llegada desde segunda línea del propio Manu, que marcó por abajo.



El Beluso no tuvo respuesta. De ahí al descanso fue un monólogo celeste. Perdonó el 2-0 Marcos Blanco tras una acción de derecha a izquierda con sus compañeros del tridente ofensivo, Joni y Javichu como protagonistas. No fue gol de milagro su remate. Solo dos minutos después Marcos tuvo otra y no perdonó. Se volvió a mover muy bien, recibió un pase vertical, se perfiló y definió de vaselina. Fácil. El Villalonga jugó a placer en la primera parte y acarició el tercero en un remate cruzado de Nico, ayer de lateral derecho.



El técnico visitante Serafín Pérez movió piezas en el descanso y cambió el dibujo y el posicionamiento para que los suyos salieran a dominar la segunda parte. Lo hicieron y fueron generando llegadas, logrando recortar distancias en un córner lanzado por Jacobo y rematado con el pie en área pequeña por Chapela ante la pasividad local. Tras el 2-1 espabiló el Villalonga, tras sestear los primeros minutos de segundo tiempo. Empezó a aprovechar los espacios a la espalda de adelantada defensa rival. Empezó a rondar el tercero, aunque ya con menos fuelle en sus jugadores de ataque. Algo que no se le pasó por alto al técnico Ricardo Fernández, que hizo debutar al brasileño Charles mediada la segunda parte. El brasileño se situó en punta, con Marcos por detrás. El partido se trabó, con bastantes parones y perdió fluidez. En el último cuarto de hora el Villalonga no tuvo demasiados problemas para defender el juego más directo de su rival. Eloy, que acaba de entrar, y Charles ya en el tiempo de aumento, perdonaron el 3-1. El Villalonga tuvo un final intranquilo por la mínima ventaja. Es el nuevo líder.









VILLALONGA 2- 1 BELUSO villalonga: Rodri, Barbeito, Nico, Carlos, Álex (Charles, min. 67), Marcos, Joni (Eloy, min. 81), Gabri, Manu, Javichu (Novegil, min. 76) y Michael (Brian, min. 46)

beluso: Jorge, Raúl, Chapela, Roldán, Darío, David (Ismael, min. 79), Martín, Jacobo, Roberto (Diego, min. 73), Rosales y Hugo.

goles: 1-0 Manu (min. 20); 2-0 Marcos Blanco (min. 30); 2-1 Chapela (min. 51).

árbitro: Alaoui Soulimani. Mostró amarilla a Michael y Marcos por los locales, y a Raúl, Hugo, Ismael, Jacobo y al técnico por los visitantes.