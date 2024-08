Ribadumia acoge este domingo la II edición del Torneo Tiro a Chave

El Concello de Ribadumia acoge el domingo el II Torneo Tiro a Chave, que se celebrará a partir de las 11h en la explanada del Campo de A Senra. “A chave era un deporte que se practicabapero que quizás non tiña ese recoñecemento ata que se federou en 2022. É un deporte galego e autóctono, e no concello sempre traballamos a prol do deporte, xa que axuda a defender os valores da sociedad”, comenta David Castro, alcalde de Ribadumia. Asimismo, el edil también quiso invitar a todos a disfrutar del torneo.

“A inscripción farase ata minutos antes do comezo do torneo. Grazas ó traballo de Xan, presidente da Federación Galega de Deportes Autóctonos, por promover estes deportes”, sentencia Castro. Dicho torneo se encuadra dentro del Desafío Rías Baixas. Además, la competición no tiene límites de edad.



“É un xogo tradicional que consiste en lanzar unha especia de discos de metal sobre unha chave, que está situada a 14 metros, e hai que golpeala. Así consiguense puntos”, explica Xan Rodillo. Asimismo, dentro del torneo habrá dos categorías, masculino y femenino. Lo cierto, es que en Ribadumia cuentan con una alta participación en el cuadro femenino. “Non hai limitación. Compitese de maneira individual, cada persona lanza un número determinando de tiradas. Haberá tres premios en cada categoría”, recalca Xan