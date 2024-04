El Ribadumia apea al Pontecaldelas y ya se conocen todos los duelos de octavos de final de Copa

El Ribadumia sigue adelante en la Copa Rias Baixas al eliminar el miércoles por la noche al Pontecaldelas en el campo de O Carrasco (Marcón). Bastó un gol de Nando mediada la primera parte para que el equipo de Dani Fernández cumpliera su papel de favorito ante un rival de Primera Autonómica. La categoría a la que trata de evitar caer el equipo aurinegro, cuyo máxima atención está en la liga., amenazado por el descenso por cascada.

Completada la tercera ronda del torneo copero, ya se conocen todos los enfrentamientos de octavos de final. El primero en disputarse será el Atlético Cuntis vs Portonovo, que se juega el miércoles a las 21:15 horas en A Ran. El resto de partidos, en principio, están programados para el 1 de mayo: Cordeiro vs Lalín; Bueu vs San Adrián; Sanxenxo vs Villalonga: Pontearnelas vs Céltiga; Atlético Cuntis vs Portonovo; Cotobade vs Umia; Soutomaior vs Ribadumia y Marín vs CJ Cambados.