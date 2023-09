Ribadumia y Cambados se miden en A Senra en un nuevo derbi

Ribadumia y Cambados se enfrentan este domingo a las 18 horas en A Senra en un nuevo derbi. Los locales, aún invictos, vienen de empatar en Baltar, mientras que los amarillos cayeron en Burgáns ante el Villalonga. Baptiste tiene las bajas de Martín, Bugallo y Pei. “El Cambados el pasado año lo basaba todo en su fortaleza defensiva, esta temporada se han reforzado y no sé si cambiarán su estilo”, explica el técnico local, que tiene “espíritu de revancha” tras caer en los dos derbis ante los amarillos la pasada campaña.

En los visitantes es baja Puyi, por lesión. "El Ribadumia es un equipo con mucho potencial, con jugadores con mucha calidad y desequilibrantes en zonas avanzadas. En su casa son un equipo muy fuerte y nosotros trataremos de refrendar el trabajo que llevamos haciendo que creo que es bueno, pero en el fútbol el acierto es muy importante y ahí no estamos finos", reconoce Pénjamo tras fallar ocasiones muy claras en el último derbi en Burgáns.

Villalonga vs Juvenil

El colíder Villalonga recibe al Juvenil a las 17 horas en San Pedro. Duelo entre rivales directos de la parte alta, ya que los de Ponteareas llevan 7 puntos, 2 menos que los celestes. Luciano González dice que su equipo está “con muchas ganas” y no tiene bajas, salvo la de Álex Barbeito. “El Juvenil es un equipo que está haciendo muy bien las cosas y no tuvo un calendario nada fácil. Tiene jugadores muy peligrosos a balón parado”, advierte Luciano.

Arnoia vs Céltiga

El otro líder que cuenta sus partidos por victorias, el Céltiga, se desplaza a Ourense para medirse al Arnoia (17.30 horas). Luis Carro tiene la baja de Pablo González. “Va a ser un partido muy difícil. Ellos son un equipo hecho para estar arriba y no ha empezado bien, aunque mereció más en los partidos que le he podido ver”. El Arnoia no ha puntuado aún y ya ha encajado 11 goles. El Céltiga deberá adaptarse a un campo de reducidas dimensiones ante un rival herido y hambriento de puntos. “Vamos a intentar que pase lo que nosotros queremos”, explica Luis Carro.

Areas vs Portonovo

Por último, el Portonovo visita en el campo de A Lomba al Cultural de Areas. David Eirín tiene a todos los jugadores disponibles, a excepción de Marcos. “El Areas viene en una dinámica positiva de dos victorias consecutivas”, advierte Eirín. “Es un equipo ordenado y con jugadores determinantes como Javi Vila y Pereira.