El Ribadumia espera que el derbi de Burgáns sea su punto de inflexión

Ribadumia (13º con 23 puntos) vivirá un duro enfrentamiento contra el Cambados (7º con 30 puntos), después de la dura derrota frente al Portonovo la pasada jornada. “Animicamente estamos en la parte mala de la temporada, donde estamos en la ola y tenemos que levantar cabeza”, afirma Baptiste. “Sigo pensando que son muy buenos jugadores que pueden dar mucho más. Esperamos que el partido sea idóneo para nosotros, es un campo grande y un equipo que nos va a esperar”, destaca el técnico. Lo cierto es que los partidos que el Ribadumia ha perdido partidos por detalles.



“Sabes que no es porque el contrario te menea o porque tú haces muy malos partidos, sino que se dice por detalles y eso estamos en este momento de la temporada donde la pelota puedes tirar tres veces o diez y no va a entrar y el contrario te tira una vez y entra”, señala. En cuanto a las bajas por parte del Ribadumia, Bati no podrá contar con Antón Chata ni con Iago Portas, a pesar de que haya empezado a entrenar. Con respecto al rival, el técnico hace hincapié en que “es un rival complicado porque está en una buena dinámica”. “Han conseguido ganarle al líder, que no es fácil, y están haciendo una muy buena temporada”, destaca.



El Cambados está en un buen momento de juego y resultados, y buscará mantener su racha de victorias llevándose el derbi. Para este partido recuperan a Puyi, aunque es duda Diego. “Va a ser importante mantener un nivel alto de concentración para minimizar el potencial ofensivo del Ribadumia”, destaca Pénjamo.

Un hueso en A Illa

“Nos medimos a un equipo muy experimentado que hace partidos de ritmo lento para aprovechar las situaciones de transición de balón parado”, afirma Luis Carro antes de que el Céltiga (3º con 34 puntos) reciba en casa al Arnoia (12º con 24 puntos). “En las últimas siete jornadas solo perdieron en el campo del líder, algo que ya dice mucho de la dificultad del partido, su dinámica es otra con el cabio de entrenador”.

En cuanto al Céltiga, afirma que “el equipo está compitiendo bien”, a pesar de las bajas de Nucho, Pablo Pillado, Davila, Jonas y Javi Vidal. Un tramo de muchas bajas por el que a Luis Carro le está costando mucho completar las convocatorias, y en el que esperan recuperar a Pedro Delgado y vencer al Arnoia para “poder sacar algo de rendimiento a todos los empates”. Así, tambien conseguirían recortar puntos con el segundo, el Portonovo (38 puntos).

Portono y Villalonga

Por otro lado siguen su camino los dos cabezas de lista. El Portonovo (2º con 38 puntos) recibe en Baltar al Cultural Areas (8º con 30 puntos), un rival que David Eirín señala, “es un equipo con una propuesta muy buena, hecho para estar entre los cinco o seis primeros clasificados”. Además resalta que “cuentan con jugadores muy contrastados en la categoría, incluso con experiencia en categorías mas altas”. El Portonovo “se encuentra con ganas de hacer un buen partido y lograr los tres puntos en casa”. Con respecto a la convocatoria, Eirín afirma que hay algún jugador que arrastra molestias, pero que habrá que esperar su evolución.



El líder, el Villalonga (1º con 45 puntos) de Luciano González, recupera a Juan Barbeito y Eloy, y buscará olvidar la derrota ante el Cambados venciendo al Ponteareas (4º con 32 puntos). “Nosotros tenemos la filosofía de tener el balón y vamos a seguir como hemos trabajado estos meses. El equipo es muy bueno y los chavales están con mucha confianza”, señala Luciano. Respecto al rival, valora que se tratará de “un partido complicado frente a jugadores que tienen experiencia y son peligrosos a balón parado”. “Si disfrutas en el campo, lo demás viene solo”.