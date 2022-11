El ribadumiense Rafael Louzán cumplirá su tercer mandato al frente del fútbol gallego

El ribadumiense Rafael Louzán cumplirá su tercer mandato de cuatro años al frente de la Real Federación Galega de Fútbol, una vez que la suya fue la única candidatura presentada a presidir el fútbol gallego. Louzán llegó a la Federación en diciembre de 2014 tras ganar las eleciones a José García Liñares, hasta entonces presidente. En 2018 repitió victoria, al contar con el apoyo de clubes, jugadores y árbitros del fútbol gallego, superando a Gustavo Falque y al propio José García Liñares. Esta vez se presentó a la reelección sin ningún adversario, lo que permitió adelantar los plazos de la toma de posesión, que se confirmó este miércoles. En las próximas semanas serán convocados todos los asambleístas para constituir una nueva Asamblea General y poner en marcha el nuevo período 2023-2026.

El dirigente ribadumiense ha conseguido impulsar en todos los sentidos el fútbol gallego en sus ocho años al frente de la entidad, así como la estructura de la propia Federación, que ha ganado mucho peso dentro del conjunto de las territoriales que forman parte de la RFEF. Louzán agradece “a todos os estamentos do fútbol galego a confianza depositada na miña persoa, nos directivos que me acompañan e en todo o equipo de traballo que formamos a Real Federación Galega de Fútbol. Manteño a ilusión do primeiro día".

Louzán realiza un balance positivo de sus 8 años como presidente, a pesar de las dificultades. "Creo sinceramente que se avanzou moito nos últimos anos, nos que tivemos que facer fronte a unha pandemia mundial para a que ninguén estaba preparado. Seguramente cometemos erros, pero cando cheguei á presidencia xa dixen con claridade que eu non viña á Federación para poñerme de perfil. Eu estou aquí para

tomar decisións e poñer iniciativas en marcha, sempre pensando no beneficio do noso fútbol, do noso fútbol sala, do fútbol gaélico e tamén agora do fútbol a pé".

En los próximos días dará a conocer la composición de la Junta Directiva para su tercer ciclo, del 2023 a 2026.