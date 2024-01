Riveiro tilda de “pretencioso” el objetivo del Arosa de ser campeón

El Arosa visita mañana sábado a las 18:30 horas en el campo de Ponte dos Brozos al Atlético Arteixo. Un rival que es decimotercero. Junto al Estradense es el equipo de la categoría con más empates. De sus ocho igualadas, seis fueron como local, donde no sabe lo que es ganar de momento, ya que el único partido que no empató lo perdió claramente con el Barbadás por 0-3.



Al frente del conjunto coruñés repite este año Juan Riveiro. El técnico que ascendió al Paiosaco a Tercera RFEF por primera vez en 2018 y repitió éxito con el Arteixo hace dos temporadas, consolidándolo el pasado año en la categoría con un meritorio séptimo puesto. “La permanencia sigue siendo el objetivo porque somos un club que tenemos los pies en la tierra”, explica el entrenador. “El reto a principio de temporada era intentar mejorar la clasificación del año pasado, que si lo conseguimos sería la bomba, pero lo importante es mantenerse”.



El Arteixo se reforzó en verano con fichajes como el de Agulló, que llegó del Bergantiños motivado por jugar junto a su primo Edu y hacerlo en un campo de hierba natural. Pero una lesión en el pubis le ha tenido muchos partidos en la grada. Se espera que mañana al menos pueda entrar en la convocatoria. También llegó Cañi, del Somozas. “Lo fichamos porque al final no lo hizo el Bergantiños”, reconoce Riveiro, que se ha tenido que ir a un mercado de jóvenes futbolistas, como Manu Rivas (Sigüeiro) o Fito (Fabril), ambos titulares en una joven defensa sub 23 en la que también destaca Iván, que no jugará mañana por lesión.



El Arteixo también pescó en el mercado de Preferent con el fichaje de Diego Santín, que llegó con la vitola de haber marcado 21 goles con la Sarriana en el grupo norte, pero no ha podido mantener ese nivel en el Arteixo y ya ha dejado el equipo. El club está realizando gestiones para intentar incorporar a un delantero. Pero no es fácil. “Hay jugadores que nos interesan, pero económicamente no podemos optar a ellos”, reconoce Riveiro.



Sobre el Arosa, el entrenador del Arteixo considera que “tiene futbolistas más que suficientes para conseguir el play-off y creo que lo va a hacer porque es lo lógico”. Riveiro cree que el objetivo que se marcó el club vilagarciano a principio de temporada de ser campeón “quizá es demasiado pretencioso, con todos mis respetos”. Y es que argumenta que “hay un trasatlántico en la categoría que es el Bergantiños”. Riveiro considera que el Arosa “tiene una buena plantilla, quizá algo corta, pero el Bergantiños es un equipo que se puede permitir dejar sin convocar a futbolistas como Dani Pedrosa o Kanouté, que serían indiscutibles en otros equipos. Creo que es el favorito al título y si no lo consigue, sería un fracaso”.



Riveiro vio al Arosa in situ en dos ocasiones esta temporada. “Arriba tiene mucha maldad, con Sylla, Borja, Iñaki, Rubo o Diz, que está en un momento espectacular. Toda esa maldad arriba se une a un equipo que realmente a nivel ofensivo arriesga muy poco, en el aspecto que las incorporaciones de los laterales y los mediocentros son muy medidas y le permite tener un equilibrio defensivo muy bueno a nivel numérico, con seis futbolistas, y a nivel posicional”.



Riveiro destaca también del Arosa su fortaleza en el aspecto físico “donde los equipos no suelen serlo, que es en la zona ofensiva, además tienen una forma de jugar que lo llevan todo a lo físico”. El técnico local espera un partido “cerrado”.