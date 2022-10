O Salnés, capital europea del ciclocross este fin de semana

La gran semana de citas internacionales de ciclocross en Galicia se completa este fin de semana en O Salnés con la disputa el sábado del Ciclocross Internacional Concello de Ribadumia, que organiza el CC Ribadumia, y el domingo con el III Ciclocross Internacional Con Da Romaiña - Concello de Sanxenxo organizado por el Corbelo CC. Ambas pruebas son de rango C2 de la Unión Ciclista Internacional, como la disputada el miércoles en el Lago das Pontes, y se unen a las llevadas a cabo en Pontevedra y Marín el pasado fin de semana.





Se esperan más de trescientos ciclistas en una modalidad muy atractiva para el espectador. Los especialistas autonómicos podrán medirse a deportistas llegados desde Francia, Italia, Bélgica o Países Bajos, además de otras partes de España. Ayer se presentaron ambos eventos. En Ribadumia, el alcalde David Castro estuvo acompañado por el presidente de la Federación Gallega, Juan Carlos Muñiz, por la diputada provincial Noemí Outeda, por el exciclista profesional Gustavo César Veloso, que es el actual director del equipo portugués Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados, y por el presidente del Club Ciclista Ribadumia, Javier Pombo.





Se reunieron en el propio circuito, enfrente a la Casa da Cultura donde estaba el antiguo campo de A Senra. “É un circuito urbano moi ben ubicado, combina zonas físicas e técnicas. Son 2,8 kilómetros de recorrido ao que os Élite darán unhas seis voltas”, explicó Javier Pombo. Comenzará a las 10:30 horas y se prolongará hasta la tarde (19:30 horas) en las categorías cadete, júnior, élite-Sub 23, y los diferentes máster, tanto masculino como femenina. Serán casi 350 los participantes, entre ellos 5 del club anfitrión.





Unas 40 personas de club trabajarán el sábado en la organización en su debut internacional.

“Gracias a aposta de clubs organizadores e institucións temos este ano cinco probas internacionais de ciclocrós”, dijo Juan Carlos Muñiz. “Non hai ningunha comunidade que teña tantas probas, dun nivel altísimo onde teremos os campións de España”, ya que estarán el alicantino Felipe Orts y la asturiana Lucía González, campeones Élite nacionales. “Temos tamén á selección italiana que leva quince días aquí, veñen franceses, ingleses...agora mesmo somos a capital do ciclocrós a nivel europeo”. Juan Carlos Muñiz puso en valor “o gran traballo” que están haciendo clubes como el CC Ribadumia y el Corbelo CC, así como la apuesta de Concellos, Diputación y Xunta.





El máximo responsable del ciclismo autonómico elogió el potencial del circuito ribadumiense con la Carballeira como epcientro. “Ademais da propias característcas do terreo, está nun sitio privilexiado, no centro do pobo, con toda a zona de servicios ao lado: aparcamento, infraestruturas, o pavillón, a casa da cultura, incluso un hotel no medio do circuito”.





Gustavo César Veloso respaldó al club ribadumiense en la presentación. El vilagarciano practicó ciclocross durante su carrera como complemento de su prepación invernal de pretemporada. Conoce muy bien la modalidad, que también combinan con ciclismo en carretera grandes estrellas como Van Aert, Van der Poel o Tom Pidcock. “É a disciplina máis bonita e máis vistosa do ciclismo. Encantábame e divertíame moito. De cara aos afeccionados é moi bonita. A nivel técnico é un mundo diferente. É bonito ter ao lado da casa unha proba como esta, con xente de moito nivel que está a facer podio en probas da Copa do Mundo”.





Veloso animó al público a disfrutar del evento y felicitó al Club Ciclista Ribadumia. “Isto é o froito do seu traballo de varios anos. Están facendo un gran traballo cos nenos, van medrando e co paso dos anos e xa teñen moitos rapaces que saíron do clube para facer outras disciplinas e agora organizan unha proba internacional como esta. O están facendo moi ben”.





La grovense Noemí Outeda habló del compromiso que mantiene la Diputación con el deporte en la provincia, sobre todo con el deporte base, y destacó la actividad en este sentido que ha ido ganando en los últimos años el Concello ribadumiense en diferentes disciplinas. Además explicó que la Diputación respalda la evento asumiendo la impresión de la cartelería, donando los 45 trofeos que se entregarán y aportando una ayuda económica de casi 1.800 euros. “Teño que felicitar e dar gracias ao Club Ciclismo Ribadumia pola gran labor que están a facer. Sabemos que organizar unha proba destas dimensións supón un gran traballo”. La diputada también felicitó al Concello por su apuesta por el deporte.





Su alcalde, David Castro, dijo que “esta proba é moi importante para o noso Concello, onde sempre apostamos polo deporte”. Castro destacó el apoyo de la Diputación, mostró su agradecimiento a la Federación y elogió a Javier Pombo y al club local. “Gracias a eles temos un equipo de ciclismo de 160 persoas, iso é algo moi importante” para Ribadumia. También puso en valor el evento “que ven a culminar o traballo que fixeron durante estos anos e potencia o ciclismo no Concello. No ciclismo en Ribadumia partimos de cero e agora mesmo somos unha realidade”.





Con Da Romaíña

El domingo en el circuito Con Da Romaíña de Nantes se llevará a cabo a partir de las 10 horas el III Ciclocross Internacional Con Da Romaiña - Concello de Sanxenxo organizado por el Corbelo CC. También de rango UCI C2. Comenzará a las 10 horas con la prueba de los júniors. La última salida será a las 18 horas con los master 40. Sanxenxo contará con cinco participantes locales procedentes del Team Corbelo Ambos eventos repartirán importantes premios en metálico en las categorías masculina y femenina Elite Sub 23, con 350 euros para los primeros clasificados. La distancia del circuito en Nantes será de 2,5 kilómetros, con obstaculos diferentes obstáculos artificiales. l