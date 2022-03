Samu Baños: “Ahora todos los partidos están ya marcados en rojo”

La UP Langreo recibirá el domingo al Arosa en el primero de los dos partidos en casa que tienen marcado en rojo en el calendario los asturianos. Si para los arlequinados el partido es vital, ya que son antepenúltimos y les urge cambiar su mala dinámica a falta de solo ocho partidos para la conclusión de la liga, para los locales también es fundamental la cita porque acumulan cinco partidos sin ganar y solo aventajan en 3 puntos al Arosa.



El técnico de la UP Langreo, Samuel Baños, relativiza los últimos resultados. “Quitando a los equipos de arriba y algunos gallegos, lo que nos está pasando a nosotros les pasa a los demás, hay mucha igualdad y es difícil enlazar victorias”. La UP Langreo no había visto comprometida su situación en la tabla hasta el momento. Las lesiones en el último mes y medio y la dificultad para cerrar partidos le están lastrando. “En Avilés en el último partido dimos buenas sensaciones y estuvimos a punto de conseguirlo, pero nos empataron en el descuento”.



“Somos un equipo joven, con una plantilla corta y hemos tenido lesiones. Nosotros ya sabíamos que iba a ser difícil conseguir el objetivo”, explica Baños, para el que la situación actual “no nos pilla por sorpresa”.



Pese a todo la UP Langreo es un equipo fiable en su campo, de hierba sintética “que no es de última generación ni mucho menos” pero sí “muy amplio”. El Langreo es el octavo mejor equipo de la categoría como local, donde ha sumado en 11 de sus 12 partidos (6 victorias y 5 empates). En el Estadio de Ganzábal solo ganó como visitante el Pontevedra (1-2). “El equipo en casa se muestra más fiable que fuera. Los campos de hierba natural nos cuestan un poco más. Estamos más cómodos y habituados a la hierba sintética”. Una superficie maldita para los arlequinados, que han perdido en sus cinco salidas en esta superficie (Adarve, Bergantiños, Llanera, Coruxo y Navalcarnero).



El técnico del Langreo resta importancia a la mala dinámica del Arosa. “Somos conscientes de que es un rival que está por debajo, al que le meteríamos 6 puntos y el golaverage si ganamos. Todos los partidos que quedan están marcados en rojo en el calendario”. No cree que el Arosa “vaya a hacer grandes revoluciones, intentará minimizar errores que a estas alturas de temporada penalizan y tratará de hacernos daño en nuestras debilidades”.



El Langreo no podrá contar con Jandrín, sancionado, mientras que el experimentado central Gonzalo de la Fuente es duda y en el último partido ante el Avilés no pudo jugar, a pesar de probarse en el calentamiento. “Tenemos varias dudas, quizá lleguen todos o quizá se caiga alguno”, comenta Baños sin dar excesivas pistas del parte médico de los suyos.



Por último, Samu Baños destaca del Arosa que “tiene individualidades para hacernos daño como nos lo hicieron en alguna fase del partido de A Lomba”, donde ganaron los asturianos 1-3 a pesar de que se adelantó el Arosa. “Es un equipo que intenta juntarse, ser sólido y aprovechar sus individualidades arriba, además tiene gente con cierta experiencia”, concluye el técnico de la Unión Popular.