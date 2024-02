Sara Gómez: "La persona que soy a día de hoy es, en parte, gracias al baloncesto"

El próximo mes de abril se cumplirá un año desde que Sara Gómez decidió abandonar las canastas tras 20 años dedicada al baloncesto. Ahora, recibirá la mención especial por parte Concello de Vilagarcía en la Gala del Deporte 2024. Un reconocimiento por el que se muestra agradecida, y que le ha hecho rememorar sus mejores años en el parqué, visitendo la camiseta del Cortegada y de España.

¿Cómo se siente respecto a la mención especial que le otorgará el Concello?

La verdad que super agradecida. En un principio a mi estas cosas me dan un poco de vergüenza, no te acabas de acostumbrar, pero en el fondo, que reconozcan tu trabajo de estos 20 años, y ya después de haberlo dejado se agradece un montón.



¿Cómo es su vida ahora?

Pues muy tranquila, la verdad. Por las mañanas estoy haciendo un certificado de profesionalidad que acabo ahora, llevo desde octubre ya, y después voy a recoger a la niña al cole. Vida familiar, con la casa, con la familia, y muy tranquila.

¿Echa de menos el baloncesto ?

Te mentiría si te digo ahora que sí, porque la verdad, igual solo es un año, y el poder tener fines de semana libres, el estar con la niña... no me dio tiempo a echarlo de menos, no te voy a engañar. Sí que igual el gusanillo que tienes en los partidos importantes lo echo en falta porque era lo que más me gustaba del baloncesto, que llegase un día importante, ese momento de nervios. El resto, de momento aún no.

¿Sigue teniendo alguna vinculación con el baloncesto?

No. Este año pensé en entrenar a algún equipo o así, pero creo que necesitaba desconectar. Fueron 20 años siempre en ese mundo y necesita aire. Voy a ver a las chicas, subo al pabellón, pero simplemente verlas, no estoy nada en el mundo.

¿Tiene intención de retomar esa vinculación a corto plazo?

Es algo que nunca descarto, pero ahora no está en mis objetivos a corto plazo. Ahora tengo otros objetivos, y creo que ahora necesito encauzar mi vida hacia otro lado, es lo que me gustaría.

¿Hacia dónde ve que se dirige su vida actualmente?

A mi lo que siempre me gustó son los niños. Hice educación infantil. Es una pasión que tuve desde siempre, pero la vida me fue llevando por el lado del deporte en todo, siempre estuve vinculanda, incluso di clases de pilates. Pero sí que me gustaría trabajar en un colegio de niños. Ahora mismo tengo ahí las oposiciones, no estoy dedicada a ellas, lo intenté el año pasado y este año lo voy a volver a intentar.

¿Qué va a hacer con respecto a su deseo de trabajar en un colegio?

Es cierto que tengo que empezar a moverme, a entregar mi currículum en centros de educación infantil privados y demás. Es cierto que ahora mismo como estoy con el curso no me he puesto con ello.

¿Siente que ha tomado la decisión correcta?

Sí, totalmente. De hecho creo que ya me sobraba el último año. Siempre me daba miedo el momento de dejarlo, pero la última temporada mi cabeza ya no estaba al cien por cien y necesitaba poner punto y final.

¿Se arrepiente de algo que haya hecho durante toda su trayectoria?

No. No me arrepiento de nada. Hice en todo momento lo que me apetecía, lo que fue surgiendo, y creo que las decisiones siempre las tomé por algo y creo que siempre fueron acertadas.

Como jugadora era muy competitiva, ¿cómo sacia ahora su competitividad?

No la sacio de ninguna forma ahora mismo. Es lo que más echo de menos, ese momento de competir por algo importante. En los últimos años era ir a jugar pero sin más, me faltaba jugar por algo importante y es lo que más echaba de menos. De momento esa sed competitiva tampoco me sale por otro lado.

¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando piensa en el baloncesto?

Muchas cosas. Pienso en baloncesto y pienso en valores, en todo lo que me ha dado como persona. Siempre digo que todo el mundo debería estar en un deporte colectivo y saber lo que es el compañerismo y trabajar en grupo. Todos los valores que te da, el sacrificio que no solo vives tu. Creo que es algo que todo el mundo debería vivir. Es una cosa que siempre tengo con mi hija. que haga un deporte colectivo. Pienso en baloncesto y pienso en eso, si a día de hoy soy la persona que soy, mucho es gracias al baloncesto. Pienso también en mis amistades y los viajes.

¿Cómo le haría sentir si su hija le dice que quiere ser como usted?

Por un lado contenta, en lo que ella decida yo la voy a apoyar siempre. Yo sé lo bueno y lo malo de esto. Si quiere ser como yo le diré “no, tu vas a ser Candela no Sara”, al final los hijos de los deportistas no tienen por qué ser como tu, si no tomar sus propias decisiones y no comparar.

El Cortegada, una segunda familia

Sara Gómez no ha tenido en ningún momento de su carrera la necesidad de sufrir grandes cambios, salvo cuando el Cortegada descendió. La ex deportista se considera una afortunada por haber podido disfrutar en casa, sin sufrir grandes cambios, en el club de su vida, que siempre confió en ella.

¿Qué siente cuando piensa en el Cortegada?

Es como una familia para mi. Es mi segunda familia. Desde pequeñita, que estaba Miguel Ángel, que ya no está, siempre estaba allí, para mi es otra familia.

¿Qué momento tiene más grabado de su carrera?

Siempre recuerdo los mismos dos momentos. El primero cuando conseguimos el ascenso con el Cortegada a la Liga 1, y el segundo fue con la Selección Española, cuando logramos la medalla de plata. Subirte al podio con la camiseta de tu país es muy emocionante.