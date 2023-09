La Selección Española Sub 17 convoca a la caldense Lucía Rivas

La futbolista caldense Lucía Rivas ha sido convocada por la Selección Española Sub 17 para participar en una concentración que tendrá lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la próxima semana (del 2 al 4 de octubre). La futbolista del RC Deportivo forma parte de una lista de 24 jugadoras entre las que que también figura su compañera de club Elena Vázquez. Tanto el FC Barcelona como el Real Madrid, con seis futbolistas cada uno, son los equipos que mayor número de jugadoras aportan a esta convocatoria del seleccionador Kenio Gonzalo.

Lucía Rivas fue una habitual de las últimas convocatorias de la Selección Española Sub 16. Ahora se hace hueco también en el combinado nacional Sub 17, ya que es una de las grandes perlas del fútbol gallego, seguida muy de cerca por los responsables de la Federación Española. Lucía Rivas está jugando una nueva temporada en el filial herculino en Tercera RFEF. Ha sido determinante en las tres primeras victorias del RC Deportivo B, anotando 3 goles. Lucía también es una habitual de la Selección Gallega Sub 17, con la que disputó el pasado mes de febrero en Almería la Fase Oro del Campeonato de España.