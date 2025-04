Semana Santa de crucifixión o resurrección para el Arosa. El equipo de Jose Luis Lemos juega tres partidos en ocho días que aclararán su futuro en la categoría. A cinco puntos de los puestos de play-off que ocupan Sarriana y Alondras, cuando restan 18 en juego, lo que ocurra en estos tres partidos servirá para saber si la temporada aciaga del Arosa llega a su fin antes de tiempo o por contra es capaz de prorrogar sus opciones de ascenso hasta mayo.



El ciclo de tres partidos comienza el domingo a las 19 horas en A Lomba ante el Somozas. El Jueves Santo, en el mismo escenario, el Arosa recibirá al Viveiro. Dos rivales que están empatados a 30 puntos, junto a otros tres equipos, y que tratan de evitar el descenso. El Arosa nececita acabar con su propia maldición en casa, donde sólo ha ganado tres partidos en todo lo que va de liga. La visita a Barreiro para enfrentarse al Gran Peña cerrará el ciclo de tres partidos en la semana festiva.



Los vilagarcianos necesitan prácticamente un pleno de victorias. Y a eso se agarran. En Barraña el domingo hubo una mejoría en lo táctico, con una idea de juego definida tras la llegada de Lemos. Pero el equipo se vino abajo en lo físico en la segunda parte. Mejorar también en el apartado mental, sobre todo en casa, se presume fundamental para el objetivo que se marca el equipo en esta semana de nueve puntos.



Aunque de poco sirve mirar a los rivales si los arlequinados siguen sin ganar, lo cierto es que, de hacerlo, las opciones de acercarse al play-off son evidentes. La Sarriana, que está en crisis porque sólo ha sumado 2 puntos de los últimos 15 en juego, jugará el sábado en Vilalba ante el segundo clasificado, mientras que entre semana volverá a desplazarse para visitar al Valladares. El Alondras también jugará dos partidos seguidos fuera. Ante Polvorín y Villalonga.

Romay, optimista

”Hicimos un partido serio. Cosas que nos faltaron en otros partidos, sí las tuvimos”, explicó Romay tras el derbi de Barraña, del que el Arosa quiere hacer una lectura en positivo. “Evidentemente queríamos los tres puntos y no podemos irnos contentos”, reconoció el de Malpica en su regreso a Boiro. “Fui muy feliz aquí. Ya sólo llegar al pueblo me trajo recuerdos muy bonitos, pero una vez que empezó el partido sólo me centré en eso”. Romay destaca que el domingo el Arosa estuvo “bien con balón y también sin balón, que es lo que nos estaba costando un poco más” en una primera parte que dejó brotes verdes, aunque también la sensación de que llegan muy tarde.



El veterano centrocampista cree que el equipo aún tiene mucho que decir en el campeonato. “Afrontamos estos tres partidos con muchas ganas, la gente está muy enchufada, estamos a tiempo de cambiar la racha en casa y volvernos fuertes porque tiene que ser así”. De no hacerlo, la temporada estará finiquitada para el Arosa en abril.

Villalonga vs Barbadás, el sábado

El Villalonga adelanta al sábado su duelo ante el Barbadás en casa. Será el primero de los dos seguidos que afrontará el equipo de Alberto Mariano en Semana Santa, ya que entre semana disputará el aplazado de la jornada 19ª ante el Alondras también en San Pedro. Será el Jueves Santo.



El derbi ante el Boiro en Barraña cerrará la semana de tres partidos de los celestes. Recuperarse del palo anímico que supuso caer ante otro rival directo en casa, el Valladares, es fundamental esta semana para los celestes, que jugarán ante los ourensanos el sábado a partir de las 18 horas.



Por su parte, el Boiro comenzará su semana de tres partidos el domingo en Vigo ante el Valladares (18.30 horas). A continuación recibirá el jueves al Silva y el Domingo de Resurrección al Villalonga. De los seis partidos que le restan a los de Jose Tizón, cuatro serán en Barraña, donde también recibirán al Barbadás, otro rival directo, y al Gran Peña.