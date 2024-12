El Sigaltec apisona a Seis do Nadal en Navia y sigue como líder del grupo sur

El Sigaltec de Luis Gabín se reencontró con la victoria a domicilio ante Seis do Nadal, en un duelo en el que vencieron por 46-87, y que sirve para superar la derrota en Allariz. “Entrenamos muy duro toda la semana después de esa derrota, ya un poquito más serios después del toque de atención que supuso perder allí, por lo que salimos muy enchufados ante Seis do Nadal porque era un partido clave para nosotros”, comenta Luis Gabín. Cierto es que, en caso de que los de Gabín no sumasen la victoria, la clasificación se complicaría mucho más de cara a la segunda fase.



El equipo vilagarciano tuvo muchísimo acierto de cara al tiro, firmando un primer parcial de 5-21, en el que el Sigaltec encestó siete triples. “La victoria se decidió un poco ya en el primer cuarto, nosotros teníamos mucho acierto con nuestros tiros, sobre todo con el exterior, y al ponerte 22 puntos por encima en el segundo cuarto, ya se hace difícil que bajen la cabeza, especialmente contando con el acierto que estábamos teniendo”, señala el técnico. En las siete primeras canastas, que fueron triples, el Sigaltec solo cometió dos fallos.



En el segundo cuarto, el enfrentamiento se igualó más, con Seis do Nadal tratando de aguantar el resultado y buscando bloquear al cuadro visitante, pero continúan llegando al descanso con más de 20 puntos de ventaja sobre los locales. “A medida que se alargaba el partido ya veían que era imposible remontar, y el tercer y el último cuarto, pues, ya fueron más sencillos para nosotros”, recalaca Luis Gabín.

Así, con el partido decidido, el entrenador pudo aprovechar para dar minutos a toda la plantilla y así conseguir rodaje de cara a lo que queda de la primera vuelta y con vistas a encarar la segunda fase de la mejor manera posible. “Gestionamos bien la diferencia en el final del partido y así pudimos disfrutar del trabajo bien hecho durante la primera parte del enfrentamiento”, recalca el técnico del Sigaltec.