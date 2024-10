El Sigaltec inicia la temporada con victoria ante Seis do Nadal

El Sigaltec de Luis Gabín estrenó la temporada con victoria en casa por 64-49 ante Seis do Nadal. Un resultado engañoso, ya que puede parecer que los locales tuvieron el dominio absoluto del encuentro, pero nada más lejos de la realidad. El estreno en el Sara Gómez estuvo marcado por la irregularidad de los vilagarcianos, a pesar de que se mantenían por delante en el marcador. Seis do Nadal no bajó los brazos en ningún momento del partido, llegando a poner en la cuerda floja el resultado en los últimos 30 segundos del enfrentamiento.

“El equipo tenía muchos nervios por el primer partido y de ahí que se vieran muchas imprecisiones”, señala Gabín. Lo cierto, es que los fallos continuos en los pases, impedían mantener el ritmo alto de ataque con el que el Sigaltec espera disputar sus enfrentamientos.



“El resultado es engañoso. Fue un partido en el que el rival nos peleó mucho, y a pesar de ir por delante en el marcador, teníamos constantemente la sensación de que a cualquier mínimo error, ellos se volvían a enchufar en el partido”, dice Gabín. Los locales mostraron mucha solidez defensiva, sobre todo, teniendo en cuenta que Seis do Nadal apuesta por sistemas largos de mucha movilidad.

Las rotaciones



El Sigaltec no solo disputaba su primer partido de liga, si no que también presentaba a sus no tan nuevas incorporaciones, que contaron con minutos para mostrar su nivel. “Los jugadores empiezan a coger dinámica. En general, son chicos que se formaron aquí y tienen la idea de juego implantada desde chavales, saben a qué queremos jugar”, indica el técnico.



“Falta encontrarnos de nuevo en una dinámica positiva, ir con confianza y no tener dudas para mantener el ritmo alto”, comenta Gabín. Lo cierto, es que ante las numerosas pérdidas ante Seis do Nadal, el encuentro se fue volviendo cada vez más lento, lo que no ayudaba a los locales a plasmar su idea de juego. Ahora, tendrán que visitar a Tui en la próxima jornada. Un recién ascendido que se estrenó venciendo por 20 puntos.