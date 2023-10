El Sporting de Gijón, nuevo escollo para el Viajes InterRías

El Viajes InterRías FF recibe hoy en San Pedro al Sporting de Gijón (17 horas) en la quinta jornada de liga de Segunda RFEF. Las asturianas, recién ascendidas, suman 2 puntos tras empatar ante el Racing de Santander y Atlético de Madrid C y caer por la mínima ante el Real Madrid y el Real Oviedo en el el derbi de la pasada jornada. Mantienen el bloque de jugadoras con las que ganaron la liga de Primera Nacional y se reforzaron con tres fichajes: Antía Mayo (Victoria FC de Santiago), María Gómez (Betis) y Sonsoles Martín (Oviedo). Esta última viene de realizar una concentración en Madrid con la Selección Española Sub 17, al igual que Paula Redruello, mientras que Sara Barreda estuvo concentrada con la Sub 16. Y es que el Sporting, cuyo filial está en Tercera RFEF y recibe esta tarde al Umia (17 horas), es un club que cuenta con jugadoras jóvenes y de calidad.



Al InterRías le espera un partido complicado. Cris Oreiro dispone de todas las jugadoras, a excepción de Laura Iglesias, que cada vez se va metiendo más en la dinámica de trabajo del grupo, y Paula y Connie, todavía sin los papeles en regla. “Temos que mellorar o modelo e coidar máis o balón”, explica la entrenadora coruñesa de las celestes. Ante el filial de la Real Sociedad, otra pérdida de balón en el inicio del juego se tradujo en un gol en contra. Es la segunda vez que ocurre, por lo que Oreiro sabe que el Sporting presionará alto para sacar partido de los riesgos que asumen las locales. “É un rival rocoso, que seguro que nos apretan e logo defenden cunha liña de cinco no seu campo”. Para la entrenadora del InterRías es clave marcar pronto, además de “coidar máis o balón”, algo en lo que viene incidiendo desde hace tiempo. Con 10 puntos de 12 posibles,el inicio de temporada del InterRías está siendo muy bueno, pero Oreiro no oculta una cierta autoexigencia por mejorar. “O equipo está ben, pero somos exixentes e imos a marcarnos unha liña”, y esta se basa en ser competitivas cada semana.



Una vez más el partido estará marcado por las altas temperaturas, algo que ya sucedió la semana pasada en Zubieta. Para esta tarde se espera un día de verano con unos 28 grados durante el partido.El Viajes InterRías FF espera sumar su tercer triunfo como local y repetir las buenas sensacions que dejó en pretemporada en al amistoso que jugó ante el equipos sportinguista.