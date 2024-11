Suspenden el derbi entre Arosa y Boiro por la alerta naranja

El derbi que tenían que disputar esta tarde en A Lomba el Arosa y el Boiro ha sido suspendido debido a alerta naranja por lluvias y la alerta amarilla por viento activas para esta tarde en las Rías Baixas. Se cierran por tanto las instalaciones deportivas municipales al aire libre, siguiendo la recomendación de la Xunta de Galicia a las federaciones para que suspendan toda la actividad deportiva al aire libre en las zonas en alerta naranja.

También se ha suspendido el duelo que tenía que jugar esta tarde el Villalonga en Vigo ante el Valladares correspondiente a la 12ª jornada de Tercera RFEF, mientras que en Preferente son varios los partidos aplazados: Bouzas vs Cambados, Matamá vs Beluso y Choco Arnoia. En Primera Autonómica, en su grupo V, tampoco se jugarán esta tarde los partidos: Ribadumia vs Arcade, Taragoña vs Campolameiro, Flavia vs CD Unión y San Adrián vs Puebla.