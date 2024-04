Del taekwondo a la vela para coronarse campeón de España

El vilagarciano Pablo Barreiro, y la coruñesa Alba Díaz, lograron convertirse en campeones de España de 420 en categoría mixta en la bahía de Cádiz, ya que el Campeonato de España de 2024 se disputó en el Puerto de Santa María. Un resultado por el que el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, junto con el presidente de la Fundación de Deportes, Carlos Coira, ha querido recibir en el consistorio a las dos jóvenes promesas de la vela. Ambos felicitaron a Barreiro y a Díaz por el resultado obtenido en Cádiz, a la vez que les invitaron a seguir potenciando su talento deportivo. “Espero veros de nuevo por aquí muy pronto con otro trofeo”, comenta Varela. Asimismo, obsequiaron a los deportistas con una pieza artesanal de la Fundación de Deportes.



Unos buenos resultados que buscarán repetir en su próximo objetivo, la Copa de España. “Llevamos navegando juntos desde el mes de septiembre, que fue cuando nos organizaron bajo esta posibilidad”, comenta Pablo Barreiro. El vilagarciano, no esperaba verse como campeón de España hace cuatro años, época en la que se dedicaba al taekwondo. “Empecé en la vela en el año 2020, a raíz de la pandemia. Probé en Vilagarcía y la verdad que me gustó, así que decidí seguir en ello”, cuenta el campeón de España. “Mi padre fue el que me animó a probar este deporte, ya que volver a un espacio cerrado, después de la pandemia, resultaba complicado”, señala.



Por otro lado, su compañera, la coruñesa Alba Díaz, cuenta que empezó a navegar con ocho años, y desde ese momento ha continuado su carrera en el mar.

La vela en Vilagarcía



Actualmente, tanto Barreiro como Díaz se encuentran en la Escuela de Tecnificación de Vilagarcía, a pesar de que Barreiro tuviese que desplazarse a Sanxenxo al querer iniciar una carrera en la vela. “Las instalaciones y la ría lo tenemos, solo falta alguien que de el impulso para tener un club”, comenta Alberto Varela. Además, Bruno Gago, el director de la Escuela, ha destacado el compromiso de ambos deportistas. “Son los primeros en llegar”.