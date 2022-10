El técnico del Alondras tilda al Arosa de “trasatlántico”

El Alondras, un clásico de la categoría, visita mañana al Arosa en A Lomba (17 horas). El equipo de Cangas mezcla un buen número de futbolistas veteranos con enorme experiencia, con jóvenes jugadores de la zona de O Morrazo que están llamados a hacer grandes cosas en la categoría.



En la plantilla que maneja José Antonio Rodríguez, que llegó a mitad de temporada pasada (febrero) en sustitución de José Tizón, figuran nombres como Aitor Díaz (36 años), Jesús Varela (36), Pablo García (28), Abel (27), Mauro (36), Yahvé (39), Hugo Sanmartín (33) y Nacho Rosillo (31). Todos con muchas batallas encima y también experiencia en fases de ascenso o categorías superiores. Al lado de estos nombres ilustres crecen deportivamente jugadores sub 23 como Adrián Cacheda, Javi Pereira, Raúl Paz y David Mosquera, además de Óscar Martínez, casi todos formados en la cantera del Celta.



El Alondras perdió en su debut en casa ante el Silva por 2-4. “Fue un partido en el que merecimos puntuar”, dice el técnico ourensano de los de Cangas. En su salida a Abegondo empató con el Fabril 1-1 al encajar en el 93. “Estuvimos muy bien durante setenta minutos”. Y viene de ganar al Arteixo 2-0. Un resultado “que nos da confianza”.



El objetivo del Alondras es “ser competitivo cada partido”. La temporada pasada fue complicada. Rodríguez llegó con el equipo en problemas a falta de diez jornadas. Además perdió sus dos primeros encuentros. Pero en los ocho últimos ganó 4 y empató 4, logrando la permanencia. “Cada partido para nosotros fue como una final de la Champions”. Este año mantienen la misma mentalidad. Rodríguez, que entrenó al equipo juvenil del Alondras en División de Honor en la temporada 2017-2018 y también dirigió al Areas en Preferente, habla del Arosa como “un trasatlántico, el equipo a priori a batir al que todo el mundo en las quinielas otorga como favorito”. Argumenta que “tiene una plantilla impresionante, un entrenador contrastadísimo que trasmite muchísima energía y seguramente A Lomba sea de los campos más difíciles de la categoría para puntuar”.



El Alondras realizará un planteamiento no tan defensivo como en Abegondo en Vilagarcía. O al menos eso dice su entrenador. “Cada partido es diferente. El Fabril no es el mismo tipo de equipo que el Arosa. Nosotros en Abegondo tuvimos nuestro momento del partido con balón y les hicimos daño. Tenemos que jugar lo máximo posible en campo del Arosa, controlar el partido en todo momento con y sin balón, y sobre todo no dejarlos correr”.



El Alondras se presentará en Vilagarcía con las bajas del portero portonovés Diego Dadín, que está pendiente de una resonancia para conocer el alcande de su lesión de rodilla, y de Yahvé. Por contra, regresa Pablo Salgueiro.