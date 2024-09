El técnico del Viveiro ve al Arosa “entre os tres primeiros”

El Arosa visita el domingo a las 12 horas al Viveiro, que esta temporada entrena Jandry Rego, ayudante de Alberto López (Vilalbés) en la segunda vuelta el pasado curso en el equipo de Cantarrana. Jandry tiene una dilatada trayectoria en el fútbol de A Mariña lucense y también en el propio club, en el que ya estuvo en otras etapas.



“Seguramente sexamos un dos tres presupostos máis baixos da categoría”, explica el técnico local. Y es que el Viveiro tiene que reinventarse cada verano. Debido a su situación geográfica no puede acceder al mercado gallego, a casi una hora en coche de Lugo y Ferrol, y tampoco puede competir en lo económico con otros equipos como Sarriana o Vilalbés. “Aínda así e comparado con outros anos, conseguimos renovar a bastante xente”.



Siguen en el rival del Arosa jugadores importantes como los capitanes Rolle y Arturo, el portero Ayoub, Diego Fernández, Diogo o Lombao. Pero el Viveiro tuvo que realizar diez fichajes, perdiendo jugadores clave como el lateral Nacho (Polvorín), el goleador Víctor Gamarra (Estradense) o Manu Martín (Astorga).

“Temos un patrocinador que nos deixa dous pisos agora a partir de mediados de setembro para poder meter a oito xogadores”, que suelen venir de diferentes partes de España, algunos incluso a prueba, con la idea de que el Viveiro les sirva de trampolín. “Moitas veces é tirar unha moea o aire porque adaptarse ao fútbol de aquí non é o mesmo que no sur, a climatoloxía e os campos son diferentes e o xogo tamén”.



Esta temporada llegaron futbolistas de otros grupos de Tercera como Víctor Fernández (Lenense) o Calvete (L’Escala), además de Chucas (Arzúa) y Germán Giammattei (Sarriana), que marcó en el estreno liguero con victoria en el campo del Arteixo. Del Celta juvenil llegó Lucas Fanego, mientras que otra de las incorporaciones, el ghanés Solomon Teika (CD Benavente), también pasó en su día por el equipo juvenil de División de Honor vigués.



“Sabemos o que hai, somos realistas. Non podemos competir con equipos como UD Ourense ou o propio Arosa”. Jandry Rego no tiene dudas de que los vilagarcianos serán un fijo “entre os tres primeiros” esta temporada. Pese a la victoria en Arteixo en el debut, a Jandry no le gustó su equipo. “Non estivemos ben, houbo momentos nos que o Arteixo foi dominador do xogo e esta semana estivemos correxindo erros para que non volva a pasar”.



El campo de hierba natural está en buenas condiciones, ya que el Viveiro apenas jugó amistosos en verano en Cantarrana. “A nosa idea é dar as menos opcións posibles ao rival, tamén nos gusta ter o balón, pero hai que saber en que zonas”, explica Jandry Rego, que tiene las bajas de Arturo y la duda del lateral izquierdo Herrador. “En Cantarrana, calquera detalle pode cambiar o partido nun minuto. Espero un partido duro e intenso. O Arosa ten moito talento e intentaremos non conceder moito e aproveitar as ocasións”.



El equipo vilagarciano prepara el partido sin bajas, al margen de Duque, que llegará la próxima semana. Rivera ha cumplido el partido de sanción y se podrá estrenar en liga con el Arosa.