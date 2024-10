“Temos que dar a cara, nos somos válidos para Terceira”, afirma Marcos Blanco

El Villalonga FC no se encuentra atravesando su mejor momento. Los de Luciano González solo han conseguido sumar tres puntos en seis jornadas disputadas, acumulando un total de cinco derrotas y una victoria. Unos resultados que, a priori, podrían mostrar a un equipo totalmente desenchufado, pero no es el caso de los de Vilalonga, que, a pesar de continuar mostrando el gran nivel de juego al que venían acostumbrando desde la pasada campaña, no consiguen salir del pozo.

Este domingo, a las 17 horas, volverán a tener la oportunidad de sumar de tres en San Pedro, en dónde recibirán al Polvorín. Una de las piezas claves del Villalonga FC sigue siendo el delantero Marcos Blanco, quien en seis jornadas lleva cuatro goles, siendo junto con Rodri Alonso, del Silva SD, el máximo goleador de Tercera. “De cara ó gol a cousa estame saíndo bastante ben, a pena é que non poida axudar máis ó equipo cos goles, que é o que importa”, lamenta Blanco.



Lo cierto, es que desde las filas celestes no pierden la motivación, y siguen trabajando duro, confiando en que los resultados positivos comenzarán a llegar. “Estamos fastidiados pola última derrota, porque despois da vitoria na casa estábamos ilusionados. En San Pedro sempre nos facemos fortes ca nosa xente”, comenta Marcos Blanco. “O equipo está ben, a pesar dos resultados. Non vexo á xente preocupada. Compítese moi ben e trabállase igual de ben”, señala.

¿Qué es lo que falla?



La realidad es que el Villalonga muestra una imagen de equipo sólido en cada uno de sus encuentros, pero no logran mantener los resultados hasta el final, cediendo ocasiones al rival, que terminan por pagar muy caro. “Nesta categoría se tes un mínimo despiste, se hai un error nunha marca, ou hai un baixón físico, págalo moi caro. Iso é o que estamos intentando traballar”, indica el delantero.



El domingo tendrán enfrente a un rival que cuenta con jugadores muy jóvenes, y que también supo reforzarse bien en lo que a fichajes se refiere. “Vamos a competir o partido, estamos traballando moi ben esta semana. Temos ganas de dar a cara polo equipo e demostrar que valemos para esta categoría”, recalca Marcos Blanco.

Mientras tanto, el plantel se mantiene unido y confía plenamente en que, jugando y trabajando así, los resultados positivos tienen que llegar. “Podemos sacar isto adiente. Somos xogadores moi válidos. O importante é competir e creer no que fas. Temos que ser fuertes”, destaca.



Los de Luciano González, quien ya volverá al banquillo tras cumplir los dos partidos de sanción, no se pueden permitir seguir cometiendo más errores, ya que en casa de continuar sin sumar, las consecuencias podrían ser irremediables con el paso de las jornadas, dado que se trata de una categoría que exige el máximo desde el inicio.