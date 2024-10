“Tenemos buena proyección con gente de la casa”, afirma Casais

El Rotogal Boiro comienza mañana una nueva etapa en la Superliga 2 masculina. Tras disputar los amistosos de pretemporada, los de Chicho comienzan la liga regular con un equipo joven y renovado. Entre las joyas de la corona del conjunto boirense se encuentra Martín Casais, canterano del combinado, que, a sus 19 años, ya fue gran protagonista con el Rotogal y con la selección española.

“El equipo está bastante bien, con ganas de empezar la temporada. Creo que tenemos buena proyección, a pesar de que tengamos cosas que pulir”, cuenta Martín Casais. Lo cierto, es que el Rotogal mantiene su apuesta por la cantera, consiguiendo un equipo que compite bien en liga con la gente “de la casa”.



La pasada campaña, los de Chicho tuvieron que luchar hasta la última jornada por mantenerse en Superliga 2, y, a pesar del sufrimiento, Casais tuvo un papel fundamental, siendo su ausencia en los partidos una de las más destacadas. “La temporada pasada tuve un par de problemas con lesiones, pero intenté encontrar motivación y seguir trabajando mucho en el día a día. No hay nadie que, si no se esfuerza todos los días, consiga algo”, cuenta Casais.

La próxima campaña



La proyección del Rotogal Boiro de cara a la temporada 2024-2025 apunta al optimismo tras las últimas actuaciones del equipo. “A nivel personal, esta temporada me la tomo para mejorar lo máximo posible, y si puede ser, estar compitiendo en Superliga la siguiente temporada, si no, me seguiré esforzando para conseguir el nivel necesario”, comenta Casais.



Con tan solo 19 años, el receptor boirense ya recibió en varias ocasiones la llamada del combinado nacional. “En el Europeo fue muy bien, solo tuvimos mala suerte con los resultados, pero a nivel personal, muy contento, porque conseguimos competir con selecciones top”, destaca el joven. En cuanto al futuro del Rotogal, Casais apunta a “saber mantener la liga”. “Nuestro grupo es uno de los más difíciles, para que no se repita lo del año pasado, habrá que competir pase lo que pase, sin dejarse ir”.