“Tenemos que ponernos el mono de trabajo”, dice Carde

El CD Boiro afronta mañana a las 16 horas su segunda prueba en Tercera RFEF, tras haber perdido en casa por 0-1 ante el Estradense. Los de Cardeñosa visitan A Coruña para medirse al Club Deportivo Silva, que viene de vencer por 0-1 al Villalonga FC en la primera jornada liguera. Sin duda, se trata de un enfrentamiento que levanta muchas expectativas, y en el que los boirenses tendrán que “estar muy concentrados durante los 90 minutos”.

“Es uno de los equipos más duros de la categoría, sabemos que es un campo complicado y el contexto es diferente al que podemos tener en Barraña”, señala Carde. “Nos tenemos que poner el mono de trabajo y tener en cuenta todos los escenarios posibles, como saques de córner, segundos balones, balones parados, etcétera”, afirma el técnico del CD Boiro.



Lo cierto, es que en el encuentro ante el Estradense, los de Cardeñosa se presentaron en Tercera RFEF como un equipo sólido, capaz de hacer frente a cualquier rival. A pesar de que el resultado del primer encuentro fuese negativo para los de Boiro, el técnico mantiene la confianza en el equipo, recién ascendido de categoría. “En muchos momentos estuvimos por encima del Estradense, así que las sensaciones que tengo, a pesar de que perder siempre siempre duele, son muy buenas. Los jugadores llevan trabajando muy bien durante toda la semana”, recalca el entrenador.

Un estilo definido



Si por algo se caracteriza el próximo rival del CD Boiro es por tener un estilo de juego muy definido, siendo peligrosos en cu alquier momento del partido gracias a la embergadura de los futbolistas con los que cuenta Iván Sánchez. Una propuesta muy clara que complica, y mucho, las cosas a sus rivales, ya que exige un alto nivel de concentración ante cualquier mínimo detalle.



“Con su propuesta de juego tienes que estar concentrado los 90 minutos del partido, porque puedes tener el duelo controlado y de repente te sorprenden y te hacen daño”, destaca Carde. Lo cierto, es que el Silva realiza un juego muy directo, de contacto, y además, cuenta con futbolistas de gran embergadura, lo que también será un contra para el Boiro.

“Diría que hasta tendremos que estar muy intensos en los segundos balones y cuidar mucho los detalles. Somos conscientes de que nos pueden hacer daño, pero también trataremos de hacer daño nosotros a ellos”, señala Cardeñosa.

Por el momento, el CD Boiro transmite buenas sensaciones, además de estar realizando entrenamientos a fondo para mostrar su mejor nivel y poder así quitarse la “espinita” de sumar tres puntos. “Al principio de las ligas parece que cuesta ganar, pero una vez que te quitas ese peso de encima la cosa cambia. Tenemos ganas de ganar y demostrar de qué somos capaces”, recalca el entrenador.

Asimismo, los de Carde tendrán que centrar en no perder el juego aéreo, a la par que la defensa tendrá que estar muy atenta por las bandas, ya que se trata de las principales zonas por las que el conjunto de A Coruña trata de abrir espacios hacia la portería rival, por lo que será de vital importancia no dejar huecos, sobre todo, a Mosquera.

Las lesiones, lastre desde la primera jornada

De la primer jornada de Tercera RFEF, el CD Boiro no solo saca en negativo la derrota, si no también las lesiones del arquero Borja Rey, y del delantero Dani Pedrosa, quien no jugará ante el Silva. “Pedrosa está totalmente descartado. Tiene una pequeña roturita en un isquio que seguramente le mantenga apartado durante un par de semanas”, lamenta Carde.

Además, en el encuentro ante el Estradense, el técnico también tuvo que cambiar a Borja Rey, el portero, ya que sufrió una lesión en el abductor. “Borja todavía es duda para viajar a A Coruña, dependerá del último entrenamiento, porque es cierto que no está al 100% y le resultan complicados algunos saques, por ejemplo”, señala el técnico boirense. Por ello, todo apunta a que será el turno de Juan bajo los palos ante uno de los rivales más difíciles de la liga.