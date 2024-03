“Tenemos que ser positivos”, dice Casalderrey tras las últimas derrotas del Boiro

El Boiro no atraviesa su mejor momento, ya que acumula dos derrotas consecutivas, contra el Noia y As Pontes, respectivamente, y se coloca a solo tres puntos, y el average, del San Tirso, el tercer clasificado. Actualmente, los de Anxo Casalderrey suman 52 puntos, mientras que los terceros tienen 49. “Tenemos que ser positivos. El resultado de esta semana hace daño a nivel psicológico, pero seguimos en la segunda plaza. Va a ser difícil mantenerla, pero también para nuestros perseguidores va a ser difícil conseguirla”, comenta Anxo Casalderrey.

Lo cierto es que a la zaga boirense le cuesta materializar las ocasiones que generan. “Es cierto que tenemos un problema de carencia de gol, generamos mucho pero no anotamos”, lamenta el entrenador. Los boirenses venían de una dinámica muy buena, que se está viendo empañada por las dos últimas derrotas. “En el partido contra el Noia, que para mi está siendo el mejor equipo de la categoría, el equipo estuvo bien, acertamos finalizaciones pero no marcamos”, señala Casalderrey.



Una situación distinta fue la que se vivió en el último partido frente As Pontes, en casa. Un duelo en el que los boirenses no estuvieron concentrados, y en el que faltó intensidad, sobre todo los primeros minutos. “Puede ser que los chicos salieran con un exceso de confianza. De este partido sí que tengo más queja porque no hemos estado a una alta intensidad desde el primer momento como lo exigía el partido”, lamenta. Lo cierto, es que un pinchazo más podría costar caro a los de Boiro si el San Tirso sigue venciendo, y caer así a los puestos de playoff.



“No siempre se puede ganar, para que lo hicimos menos complicado en la segunda vuelta, pero como entrenador sabía que no estábamos ascendidos”, señala Casalderrey. Mantener la segunda plaza se vuelve el objetivo principal de la zaga boirense de aquí a final de temporada. “El objetivo es la primera o segunda plaza, hay que pensar en positivo”.

Cidade de Ribeira



El Cidade de Ribeira será el próximo rival del Boiro tras el parón por la Semana Santa. Un duelo en casa de los de Manuel ángel, cuya situación es bastante peor que la de los de Casalderrey. “En los últimos dos partidos se nos fueron cuatro puntos que nos dejaban casi con la salvación lista. Ahora nos toca pensar en el Boiro que es un rival muy complicado”, lamenta Manuel Ángel.



El Cidade de Ribeira se encuentra en el noveno puesto de la tabla clasificatoria con 36 puntos, empatado con el décimo, el Galicia de Mugardos. Los de Manuel Ángel necesitan una victoria, luego de dos empates consecutivos, para garantizar su permanencia en la próxima temporada, mientras que Boiro buscará asegurar su ascenso directo.