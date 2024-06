Las traineras de Cabo firman un décimo y un sexto puesto en su estreno en A Coruña

A Coruña alzó el telón a la ACT con la disputa de la primera regata de la Eusko Label Liga y de la Liga Euskotren, donde las tripulaciones de Cabo fueron décima y sexta respectivamente, mientras que se llevaron las banderas con suma autoridad Urdaibai y Donostia Arraun Lagunak, demostrando que son los favoritos a dominar las ligas.



Las primeras en entrar en acción fueron las traineras femeninas, en una jornada sin demasiada ola y algo de viento. Cabo lo hizo en la primera tanda, al lado de Tirán, y junto a los dos colosos de la competición: Arraun Lagunak y Orio. En esta primera regata el técnico de Mugardos Geno Pena alineó a Vanesa Barcala, Zaira Torrado, Marta Corral, Laura Martínez, Laura Martínez, Alba Pérez, Ainhoa Sánchez, Aranzazu Echevarrieta, Laura Places, Valeria Suárez, Lucía España, Fátima Burés, Lucía Sampedro y María García, con Natalia Tubío como patrona.



La tripulación boirense le ganó la partida a Tirán y acabó tercera, a 38 segundos de Arraun Lagunak y a 26 de Orio. Aventajó en 16 segundas a las moañesas. El tiempo de 11:38.32 le dio la sexta plaza final, por delante también de Hibaika. Un esperanzador inicio de cara a su objetivo de mantenerse en la liga.



La tripulación masculina de Cabo remó en la segunda de las tres tandas en aguas del Orzán. Con siete caras nuevas en el barco y muchos cambios obligados respecto al año pasado, el técnico Diego Suárez apostó por: Iago Davila, Nicolás Boubeta, Mario Fajardo, Javier García, Daniel Abuín, Anxo Martínez, David Folgada, Damián González, Roberto Fernández, Mario Brión, David Alfaya, Cosme Sampedro y Beni Lojo, con Martín Leborán como patrón.

Los boirenses, lejos de sus rivales de tanda, hicieron su particular contrarreloj con el objetivo de superar los tiempos de la primera tanda de San Pedro y Kaiku. Al final pudieron con los primeros, que fallaron en la última ciaboga, pero no con Kaiku por apenas dos segundos. Cabo hizo 20:58.92, por lo que fue décimo, superando también a Bueu, que tiene todas las papeletas para ocupar la última plaza este año. Cabo no estuvo lejos de Lekitarra ni Ondarroa, por lo que puede esperanzarse de cara al futuro, a medida que el equipo se vaya ensamblando. Este domingo se disputa una jornada en Bueu. Otra oportunidad para calibrar sensaciones.