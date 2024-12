Los tres favoritos al título ya están arriba tras el primer tercio de liga

Superado el primer tercio de liga en Tercera RFEF, los tres grandes favoritos a luchar por el título ya están posicionados en la parte alta con un buen puñado de puntos en sus casilleros. La UD Ourense es líder con 28, el Racing Vilalbés es segundo con 27 y el Arosa se ha situado cuarto con 25, pero tiene un partido pendiente que disputará el 4 de enero en A Lomba ante el Boiro.



La última jornada dejó patente que los tres candidatos ya están muy consolidados en dinámicas ganadoras. Los ourensanistas vencieron en A Estrada y los chairegos en el derbi en Sarria. En esos dos duelos, que enfrentaban a los cuatro primeros, se confirmaron diferentes tendencias. Estradense y Sarriana empiezan a perder fuelle. Ambos fueron líderes y llegaron a aventajar al Arosa en nueve puntos, pero de sus últimos cinco partidos sólo han ganado dos. La UD Ourense, por contra, ha sumado 16 de los últimos 18 puntos en juego, mientras que el Vilalbés encadena cinco victorias seguidas. La misma racha que un Arosa que también solventó con nota muy alta un partido complicado el domingo en Somozas.



El equipo de Míchel Alonso lleva 8 victorias y 1 empate (ante la UDO) en los últimos nueve partidos. Va lanzado y también proyecta más de setenta puntos de mantener este ritmo hasta el final de liga. La competición, por tanto, empieza a mostrar ya claramente a los tres claros candidatos al título y ascenso directo.



El Arosa, a pesar de sus tres primeras derrotas, lleva 8 puntos más que el año pasado tras sus doce primeros partidos. El equipo de Míchel Alonso también mejora sus números de hace dos años en Tercera RFEF. Ha igualado además una racha de cinco victorias seguidas que no lograba desde la temporada 1992-1993, cuando se coronó campeón de Tercera División y ascendió a Segunda B. Es el mejor equipo a domicilio tras encadendar seis victorias seguidas. Y tras no ver puerta en las tres primeras jornadas, promedia ahora 2,5 goles por partido en las últimas nueve, por lo que sólo está a cuatro goles de la Sarriana para convertirse en el equipo más realizador del grupo. Álex Comparada, que lleva 6, está a dos de Germán Giammattei (Viveiro) y Rodri Parafita (Silva), que son los pichichis del grupo. En Somozas se estrenó como goleador esta temporada Carlos Torrado, por lo que ya son once los jugadores arlequinados que han visto puerta, incluyendo al juvenil Pedro Bouzada.

El viernes llega el Gran Peña a A Lomba (17 horas)

En Matosinhos casi todas son buenas noticias. El Arosa atraviesa por un momento muy dulce. Muy atrás queda ya la amargura del arranque liguero. La afición, con la Escuadra Arlequinada al frente, está volcada. Recibiendo al fin alegrías tras años de entrega incondicional. Sin demasiado tiempo para saborerar tanta felicidad, asoma el siguiente compromiso. Será este viernes, festivo, a las 17 horas en A Lomba. Llega el Gran Peña, la revelación del campeonato junto al Noia. Es séptimo con 20 puntos, 5 menos que el Arosa, con seis victorias ya, dos de ellas a domicilio en Sarria y Somozas. Un partido complicado e incómodo para el Arosa, pero un reto también para encandenar otro triunfo y prolongar la racha.

Luto por Miro Carregal

El Arosa muestra su pesar por el fallecimiento del exjugador Miro Carregal, a los 94 años. Carregal jugó cuatro temporadas en el club (de 1950 a 1954) antes de fichar por el Pontevedra. Era socio y gran aficionado arosista.