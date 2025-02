La UD Ourense deberá recomponer su defensa ante el Arosa

El Arosa está preparando con mucha ilusión el partido que le enfrenta este sábado a las 16.30 horas en O Couto al líder UD Ourense. Mientras los visitantes ven en esta cita la ocasión de dar un golpe encima de la mesa y reengancharse a la pelea por la liga, desde Ourense no piensan demasiado en descarrilar definitivamente a los arlequinados de la lucha por el título. “Más que en el Arosa, que es un rival directo, pensamos en los que nos están acosando y aguantando el ritmo”, explica el técnico Borja Fernández. Y es que el líder sólo tiene 2 puntos de ventaja sobre el Vilalbés y 3 sobre la Sarriana, mientras que la diferencia con el Arosa es de 8.



Por ello los locales están muy obligados a ganar para no ceder el primer puesto. “Venimos de un partido bastante malo”, a pesar de la victoria por 0-1 en Arteixo. “Fue casi un milagro o un ejercicio de resistencia. Aunque también es verdad que empatamos partidos que pudimos haber ganado”. La UDO sólo ha perdido un único partido en toda la liga, merced a su seguridad defensiva. Es el menos goleado con sólo 14 tantos encajados, casi la mitad de los que lleva recibidos el Arosa (27). “Somos un equipo muy trabajador y que cree en lo que hace”, destaca su entrenador.



UD Ourense y Arosa partieron a principio de liga con el cartel de máximos favoritos al título. “El equipo está hecho para ser campeón, pero mucha gente que conoce la categoría mejor que yo dice que el Arosa tiene la mejor plantilla”. La de la UD Ourense es “corta” y esta semana se ve afectada por las bajas en defensa. El central Lucas Puime sigue lesionado, Varo sufrió un percance muscular en Arteixo y estará de baja varios partidos, mientras que Labrada está sancionado.

Así las cosas, Borja Fernández tendrá que ubicar a Viti o Noel en el centro de la zaga junto a Pol Bueso, con Samu Pardo y Cabarcos como laterales. Tampoco están Matovu, José Suárez ni Fer Beltrán, fichaje invernal que se lesionó al llegar. Antón Guisande, con 8 tantos, es el máximo artillero de un líder que ha marcado 34, tres menos que el Arosa.



La idea de juego de la UD Ourense el sábado será la de ser protagonista con el balón. “Solemos tener posesión”, si bien Borja Fernández cree que el Arosa puede convertirse en una seria amenaza “si no tenemos fluidez”. El técnico local no cree que las armas ofensivas de los de Perú se vayan a limitar al contraataque, pero advierte que “tenemos que tener cuidado en la vigilancias”. El técnico local le da mucha importancia a un partido “entre dos gallos de la categoría” y cree que, al igual que le sucede a su equipo, el Arosa no necesita jugar bien para ganar porque tiene muy buenas individualidades.



De momento, de los diez partidos jugados por el líder en su campo de hierba natural en buen estado ha ganado siete. Sólo Sarriana y Arteixo (0-0) y Betanzos (1-1) consiguieron puntuar en O Couto. El reto por tanto para los de Vilagarcía es mayúsculo.

Contra el Arteixo también en el Jiménez

Tras visitar O Couto al Arosa le esperan dos partidos consecutivos como local. Su calendario en el mes de marzo le medirá a equipos de la zona baja. El primero será ante el Atlético Arteixo y se jugará en el Manuel Jiménez, puesto que A Lomba continúa en mal estado y será sometida a una serie de trabajos por parte del Concello para intentar recuperar el terreno de juego para la parte final de la temporada.



El club está en continuas conversaciones con el concejal de Deportes Carlos Coira, que ya trasladó al presidente Manolo Abalo que está aprobada la financiación para llevar a cabo estos trabajos. Tras jugar ante el Arteixo los arlequinados recibirán al Barbadás. En función de como avancen estas actuaciones sobre el campo, este partido se podría jugar ya en A Lomba, aunque no es seguro. El equipo de David López “Perú” visitará al Valladares antes de cerrar el mes de nuevo en casa en el derbi con el Villalonga. Después aún le quedarán otros cuatro partidos como local hasta el final de liga.