La UD Ourense hizo valer su fondo de armario en Vilalonga

La UD Ourense demostró ayer en San Pedro que su sitio está en Tercera RFEF por equipo y afición. Fueron más de un centenar los seguidores ourensanistas que se desplazaron a Vilalonga, animando sin cesar en un partido igualado en el que el fondo de armario de los visitantes fue decisivo. Un gol de Hugo García a pase de Raúl Melo, dos de los jugadores que entraron en la segunda parte, decidió el duelo.



El Villalonga resistió muchos minutos, pero se le hizo largo el partido y da un paso atrás en sus opciones de alcanzar el segundo puesto, ya que el primero parece destinado claramente a los ourensanistas.



Los celestes compitieron bien, incluso tuvieron una ocasión clarísima en la primera parte para ponerse por delante, pero al final se impuso la lógica. La UD Ourense no se dejó sorprender por segunda vez en el Concello de Sanxenxo. Se afianza en el liderato con 15 puntos, mientras el Villalonga se queda con 8, 4 menos que el Gran Peña Celta C, que es segundo.



Espoleados por un nutrido grupo de aficionados desplazados, la UD Ourense salió a por el partido desde el inicio, jugando en campo contrario e imprimiendo un ritmo alto al juego. El Villalonga aguantó el tipo. El equipo de Ricardo Fernández se organizó bien en defensa, apenas cometió errores y fue contundente en los duelos.



El dominio del líder no se tradujo en ocasiones en el primer cuarto de hora. De hecho el primer disparo a puerta fue de los locales por mediación de Michael, desde fuera del área, pero atrapó sin problemas el meta Ramón.



Mediada la primera parte achuchó el equipo visitante, sobre todo a balón parado. Primero en un córner en jugada de pizarra.



Pantallas y espacio generado en el punto de penalti, donde Osián llegó al envío abajo de Champi y remató bien, pero Rodri salvó el 0-1 en una gran intervención. Poco después fue Viti el que no llegó en área pequeña a un balón de falta lateral lanzado también por Champi.



El Villalonga esperaba su momento y este llegó en un error del lateral izquierdo Álex Vázquez, que dejó el balón franco a Joni en el borde del área con el meta Ramón fuera de la portería, pero Pablo Corzo evitó el 1-0 sobre la línea de gol. La primera parte se cerró con 0-0. La UD Ourense demostró sus virtudes, muchas, pero se topó con un Villalonga resistente y sin fisuras.



En la segunda parte la UD Ourense mantuvo la iniciativa en el juego, pero ya más lento y previsible en la circulación de balón. Aún así la entrada de Hugo García reactivó su ataque y a falta de un cuarto dio un aviso la UD Ourense en un centro de Champi que remató fuera Xinzo en el segundo palo.



Acto seguido llegó el gol. Profundizó Raúl Melo por la izquierda, centró abajo al área y apareció Hugo García para hacer diana. A partir de ahí el Villalonga fue un querer y no poder. Le faltaron muchas cosas para meter mano a un rival que huele a Tercera, donde está como mínimo su sitio natural por ciudad, afición e historia.









Villalonga 0 - 1 UD Ourense villalonga: Rodri, Nico, Carlos, Eloy Fariña (Cavani, min. 86), Héctor (Charles, min. 64), Marcos, Joni (Álex Fernández, min. 75), Manu Santos, Javichu (Brian, min. 85), Wachi y Michael.



ud ourense: Ramón, Varo (Villa, min. 87), Álex Vázquez, Pablo Corzo, Germán, Carlos De Dios (Raúl Melo, min. 71), Champi (Carlitos, min. 86), Xinzo (Martín Torres, min. 77), Gabi, Viti y Osián (Hugo García, min. 56).



gol: 0-1 Hugo García (min. 76).



árbitro: Alaoui Soulimani, asistido por Vilas Lorenzo y Rodríguez Moar. Mostró marilla a Carlos y Wachi por los locales y a Osián, Álex Vázquez y Raúl Melo por los visitantes.