El Umia cae ante el Sárdoma fruto de un arbitraje “inexplicable”

Sárdoma 1-0 Umia CF





No era un partido más, sino la gran oportunidad del Umia se acechar a los puestos de ascenso. Pero el equipo que entrena Jito Quintaba perdió ayer por la mínima en el campo de As Relfas ante el Sárdoma con mucha polémica arbitral. “Es inexplicable lo que ha ocurrido”, dice el técnico de las de Barrantes. Hasta dos penaltis “inexistentes” señaló el árbitro vigués Extremadura Hernández en el área visitante en la primera parte. “De las 150 personas que había en el campo, 149 vieron que no había nada en esas jugadas”, dice Quintana. La primera acción fue en un balón largo al que llegó antes la portera visitante Antía, que tras despejar el balón chocó con la atacante local. Jito Quintana fue expulsado por pedir al juez de línea que hiciera entrar en razón al colegiado. La pena máxima la ejecutó Irene y Antía detuvo el primer lanzamiento y también un segundo al rechace. En una acción similar antes del descanso, con un balón largo dividido, de nuevo Antía ganó la partida a una delantera local, que volvió a chocar con la portera una vez que esta repelió su remate. Para incredulidad generalizada, también por parte de las viguesas, el árbitro decretó otro penalti. Esta vez Irene no falló y marcó el gol que decidió el partido.





En la segunda parte creció el enfado visitante y la sensación de impotencia. “Todas las acciones dudosas iban en la misma dirección, fueras de juego, córners...”, relata el entrenador del Umia. “Fue un arbitraje exageradamente parcial”. El Umia acabó desesperado, lo que provocó que no hiciera un buen partido y el Sárdoma pudo sentenciar a la contra en los últimos minutos.





La derrota deja al Umia sexto con 25 puntos, a 7 del Sárdoma, que está en puesto de ascenso, aunque las de Barrantes tienen un partido menos disputado. En esta jornada la incidencia covid motivó varias suspensiones, aparte del Mos-Viajes InterRías FF tampoco se jugaron los duelos Friol-Victoria CF y Deportivo B-Avilés.