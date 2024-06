El Umia CF se proclama campeón de la Douro Cup en categoría Sub 17

Una expedición de 75 futbolistas de la Escola Deportiva Arousa y del Umia CF, a las órdenes del técnico vilagarciano Luis Treviño, se desplazaron esta semana a la localidad portuguesa de Vilanova de Gaia para participar en la Douro Cup, un torneo en el que el equipo femenino Sub 17 de Barrantes se proclamó campeón.

El Umia, reforzado por varias jugadoras de otros equipos de la zona, se enfrentó entre otros rivales al Ermesinde (Porto), Somos Fútbol (México) y Oliveira Douro (filial del Porto). En las semifinales las arousanas ganaron al Sporting de Portugal y se proclamaron campeonas del torneo ganando la final a Alexandria de Estados Unidos. Todo un éxito que demuestra la sensacional cantera que posee en estos momentos el club femenino de A Bouza.

La expedición arousana desplazada a la localidad portuguesa de Vilanova de Gaia



En cuanto a los equipos de la EDA, el sub 16 se proclamó campeón, el sub 15 fue subcampeón y el sub 17 acabó tercero.



Por lo que respecta al equipo juvenil del Viajes InterRías que disputó en Barcelona la Bimbo Cup, se encontró con un nivel muy alto y tras ganar el primer partido al CD Badajoz por 5-0, pero a continuación cayó ante el SD Lagunak por 2-1 y ante el CD Pradejón por 3-1, por lo que acabó tercero de su grupo y no pudo acceder a la ronda de cuartos de final. El propio Pradejón se proclamó campeón de un evento, por lo que se llevó 25.000 euros.