El Umia CF y el técnico Sergio Martín separan sus caminos

El técnico Sergio Martín y el Umia CF separan sus caminos. Una decisión que tomaron ambas partes tras una reunión el pasado viernes. “Mi filosofía y forma de entender un equipo está en una frecuencia diferente al de esta nueva directiva”, explica Martín. “Me genera dudas y como ambas partes queremos lo mejor para el Umia desde puntos de partida completamente diferentes, creo que es mejor no empezar”.



Sergio Martín pone en valor el trabajo que está realizando el grupo que preside Rebeca Gómez. “Han hecho un montón de cosas desde que han entrado. Nos han ayudado a terminar lo mejor posible la temporada y me quito el sombrero por lo valientes que han sido. Pero de cara al futuro creo que es mejor que cada uno vayamos por caminos diferentes. Les deseo lo mejor a ellos y al Umia”, concluye.



Sergio Martín llegó a Barrantes hace tres años, avalado por una dilatada trayectoria en clubes como Murcia, Fuenlabrada, Jaén, Pontevedra o un Celta donde desempeñó un papel importante en el Departamento de Metodología. Puso toda esa experiencia al servicio de los de Barrantes, que en su primera temporada acabaron sextos en Preferente, destacando por su atractiva propuesta, con muchos matices y riqueza en el juego para el aficionado.



La temporada pasada, sin embargo, Martín no pudo lograr el objetivo de la permanencia, al perder la categoría en la última jornada. Pero este año, pese a todas las dificultades que sacudieron al club a nivel institucional, y con una plantilla muy justa de efectivos, devolvió al Umia a Preferente, convirtiéndolo en el club referente del Concello tras el descenso del Ribadumia. Sergio Martín se va de A Bouza tras realizar un gran trabajo durante tres temporadas y sin tener todavía un nuevo destino.

Nuevo modelo

La presidenta Rebeca Gómez explica que la desvinculación de Martín con el Umia fue “de mutuo acuerdo”. Además asegura que ya está cerrado el nuevo técnico, “una cara nueva, una sorpresa para todos”, que será presentado a lo largo de los próximos días. La nueva directiva sigue trabajando para mejorar la situación del club. Gómez califica de “horrible” la situación financiera en la que se encontraron la entidad, pero “estamos intentando solucionarla y creemos que tiene arreglo, vamos a trabajar todo el verano para ello”, por lo que está segura de que “la próxima temporada va a ser bonita”.



El Umia diseñará un nuevo modelo, pese a la exigencia de tener al primer equipo en Preferente. “Yo soy de la creencia, quizá ilógica, de que no todo es dinero. Un grupo con ilusión y con ganas de trabajar puede conseguir cosas grandes. No todo es traer jugadores que cobren cantidades elevadas. Hay que tener en cuenta que este club estaba pagando lo que no pagaban equipos en Preferente, muchos de los problemas vinieron del año anterior. Se destinaron tantos fondos al equipo sénior que se descuidaron otras cosas, por lo que vamos a intentar reconducir que el sénior no genere deudas en otras áreas, manteniendo un presupuesto considerable”.



La próxima temporada el femenino competirá en 1ª Autonómica. Todo hace indicar que con Luis Treviño como técnico, aunque el club no lo desvelará hasta mañana. l